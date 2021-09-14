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Yamaç Paraşütçüleri Göksun’da Buluşacak

Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (MAHAVK) Başkanı Cemil Önder, İkinci Başkanı ve Kulüp Eğitmeni Mahmut Hopur, Kulüp Genel Sekreteri Yılmaz Cansarı ve Sayman Sinan Avşar, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Yamaç Paraşütçüleri Göksun’da Buluşacak

Yamaç Paraşütçüleri Göksun’da Buluşacak

Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (MAHAVK) Başkanı Cemil Önder, İkinci Başkanı ve Kulüp Eğitmeni Mahmut Hopur, Kulüp Genel Sekreteri Yılmaz Cansarı ve Sayman Sinan Avşar, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ı makamında ziyaret etti.

14 Eylül 2021 Salı 15:02
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Ağustos ayı içinde Başkan Aydın’ın daveti üzerine ilçeye gelen ve uçuş için Göksun’un değişik bölgelerinde incelemelerde bulunan ve Kaman Dağı ile Üçpınar Yaylasından deneme uçuşları yapan Kulüp sporcuları, tespit ve değerlendirmeleri hakkında Başkan Aydın’a bilgiler verdiler.

Başkan Aydın, Kulüp Başkanı Önder ve beraberindeki heyet ile birlikte, Yamaç Paraşütü kalkış alanı (Take Off) için en uygun yer olarak tespit edilen Üçpınar yaylasına çıkarak incelemelerde bulundu.

Göksun’u sadece belediyecilik alanında değil, ekonomi, spor, turizm gibi alanlarda da kalkındırmak için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Başkan Aydın, inceleme ve değerlendirmelerin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Doğal Güzellikler Şehri diye tarif ettiğimiz Göksun ilçemiz, stratejik konumu, yüksek dağları, kilometrelerce uzanan kanyonları, yaylaları, temiz havası, çok sayıda endemik bitkileri ve coşkun suları ile doğa harikası bir şehirdir. Bu özelliklerin ve güzelliklerin farkında olan yerel yönetim olarak Göksun’u sadece belediyecilik alanında değil, ekonomi, spor, turizm gibi alanlarda da kalkındırmak için çalışmalar yapıyoruz. Doğa sporları ile iç içe olması nedeniyle bugün geniş bir kitle tarafından sevilerek yapılan yamaç paraşütü için ilçemizin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu sporu ilçemize kazandırmak için hemşehrimiz Cemil beyle görüşmeler yaparak ilçemize davet ettik. Sağ olsunlar kulüp sporcuları ile gelerek kalkış alanı için değişik alanlarda inceleme ve deneme uçuşları yaptılar. Cemil beye ve ekibine teşekkür ediyorum. En uygun alan olarak belirledikleri Üçpınar yaylasında bugün birlikte inceleme yaptık. Buranın doğal dokusunu bozmadan kalkış için uygun hale getirilmesi için biz Göksun Belediyesi olarak gerekli çalışmayı en kısa sürede yaparak paraşütçülerimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizin ve dünyanın değişik bölgelerinden paraşütçüleri şimdiden doğal güzellikler şehri Göksun’da uçuş yapmaya davet ediyorum. Türkiye rekorlarının kırıldığı yeni uçuşların Göksun’dan yapılacağına inanıyorum.”

Göksun’un diğer birçok doğa sporlarının yanında Yamaç Paraşütü içinde harika bir yer olduğunu ifade eden MAHAVK Kulüp Başkanı Cemil Önder, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Göksun, hem doğası, hem coğrafi yapısı hem de iklimi ile diğer birçok doğa sporlarının yanında Yamaç Paraşütü sporu içinde harika bir yer. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Coşkun Aydın’ın daveti üzerine kulüp arkadaşlarımızla konuşarak çalışmalara başlama kararı aldık. Pilot arkadaşımızla beraber değişik bölgelerde keşif çalışmaları ve uçuşları gerçekleştirdik. Üçpınar Yaylasının Yamaç Paraşütü kalkış alanı (Take Off) için çok uygun bir yer olduğunu tespit ettik. 1800 metre irtifada bulunan Take Off alanı sporculara yaklaşık 8 kilometrelik uzun bir yelken bandı, mesafe ve üçgen uçuşları için çok güzel imkânlar sunmaktadır. Yine yarışma yapılabilecek çok güzel bir coğrafyaya sahip. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sırasında bizlere her konuda destek olan ve yapılması gereken ne varsa her konuda destek olacaklarını söyleyen Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Coşkun Aydın beye şahsım ve Kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni rekorları burada kıracağız.”

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