Yaralı Kumruya Onikişubat Belediyesi Personelleri Sahip Çıktı

Kahramanmaraş’ta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası’nın balkonuna kumru yavrusu düştü. Yaralı olduğu anlaşılan kumru yavrusuna ilk müdahaleyi belediye personelleri yaptı.

Kumru yavrusunun kanatlarını temizleyen belediye personelleri, su ve mama vererek canlanması için çaba gösterdi. Belediye personelleri, yaralı kumru için yapabilecekleri fazla bir şey kalmayınca, veterinerin yolunu tuttu.

Onikişubat Belediyesi’nin ‘her can bizim için kıymetlidir’ yaklaşımına yakışır şekilde hassasiyet gösteren belediye personelleri, yaralı yavru kumruyu tedavi edilmek üzere veterinere teslim etti. Hızlıca yaralı kuşa müdahale eden veteriner hekim, “İlk olarak yaralı kuşun dezenfekte işlemini gerçekleştirdik ve ilk müdahaleyi yaptık. Birkaç gün kuvözde müşahede altında tutacağız ve İnşallah en kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra belediye personellerinin de bilgisinin ardından doğaya tekrar bırakacağız. Yaralı bu kuşa hassasiyet göstererek bize getiren Onikişubat Belediyesi personellerine teşekkür ediyorum, inşallah herkese örnek olurlar ve hayvan da olsa bir can taşıdığını düşünerek olaylara yaklaşırlar” diye konuştu.

Öte yandan Onikişubat Belediyesi personelleri yaralı yavru kumrunun tedavi sürecini yakından takip ediyor.