Yardımcıoğlu: 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır!

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ecdadımızın 102 yıl önce yokluk içinde ortaya koyduğu varlık mücadelesi, 12 Şubat’ta zaferle taçlanmıştır. Öyle ki her Kahramanmaraşlı için 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır. Çünkü Maraşlı birlik ve beraberliğini, vatan sevgisi ile pekiştirip, aziz vatanını kanları uğruna korumuş ve kurtuluş meşalesini Maraş'tan ateşlemiştir.”

Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş’ın tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilediğine vurgu yapan Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Anadolu'nun işgalden kurtulan ilk ili olan Maraş, kahramanlık destanıyla tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Bu nedenle 102 yıl önce bu topraklarda verilen ve 22 gün 22 gece süren bu şanlı mücadele sadece Maraşlının değil, bütün Türk Milletinin bir var oluş kavgasının hikâyesidir aslında. Çünkü milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana Maraş halkının gösterdiği bu kahramanlık ilham etmiştir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlıların bayramını kutluyorum.”