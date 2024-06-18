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Yardımcıoğlu: 4 günlük bayramı 9 güne çıkarmak doğru bir iş değildir

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok döviz geliri elde ederek çıkılmasının mümkün olduğunu belirterek; 4 günlük bayram için 9 gün tatil yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Yardımcıoğlu: 4 günlük bayramı 9 güne çıkarmak doğru bir iş değildir

Yardımcıoğlu: 4 günlük bayramı 9 güne çıkarmak doğru bir iş değildir

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok döviz geliri elde ederek çıkılmasının mümkün olduğunu belirterek; 4 günlük bayram için 9 gün tatil yapmanın doğru olmadığını söyledi.

18 Haziran 2024 Salı 14:08

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını eleştirerek daha çok değil daha az tatil yapmanın zamanı olduğunu ifade eden Yardımcıoğlu, “Tatil nereye kadar? Yok oluncaya kadar mı?” sorusunu sordu.

Yardımcıoğlu, “30.5 milyon insanın değişik adlar altında devletten beslendiği bir “yiyiciler ülkesi” haline geldik. İçinde bulunduğumuz krizden, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok döviz geliri elde ederek çıkabilmemiz ancak mümkünken her fırsatta uzun tatiller koymak doğru değildir” dedi.

Üretmenin önemine vurgu yapan Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Dinimiz ve tüm manevi değerlerimiz başımızın üzerinde yer alır bizim için. Ama 4 günlük bayramı 9 güne çıkarmak doğru bir iş değildir. Üretmeden, çalışmadan, yorulmadan, terlemeden rahat yaşamak isteyen milletler önce haysiyetlerini kaybederler, sonra istikbal ve istiklallerini. Düşüncelerimizi kamuoyu ve milletimizle paylaşmak isteriz.

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Yardımcıoğlu: 4 Günlük Bayramı 9 Güne çıkarmak Doğru Bir Iş Değildir
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