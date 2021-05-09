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Yardımcıoğlu, Bayramların Özünde Dayanışma, Hoşgörü ve Mutluluk Vardır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk bulunduğu belirtti.

Yardımcıoğlu, Bayramların Özünde Dayanışma, Hoşgörü ve Mutluluk Vardır

Yardımcıoğlu, Bayramların Özünde Dayanışma, Hoşgörü ve Mutluluk Vardır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk bulunduğu belirtti.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:38
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Bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerden biri olduğunu dile getiren Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken; kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. İslam âlemini saran bu kutlu günleri gönüllerin kazanıldığı, dostluk ve muhabbet duygularının geliştiği müstesna günler olarak idrak etmeliyiz.”

Mesajında, Covid-19 salgınına da değinen Yardımcıoğlu, devletin aldığı tedbirlere uyumun önemini vurgulayarak şunları kaydetti: “Her zamankinden çok daha fazla yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımız olan bu günlerde, Ramazan’ın özünde yer alan manevi duygularla gönlümüzü tüm kardeşlerimize açmalıyız. Birlik ve beraberlik ile bu süreci başarıyla atlatıp, sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa başta sağlık, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini diliyorum.”

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