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Yardımcıoğlu: Haçlı seferleri bile din ve din kültürüne bu kadar zarar vermemiştir!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, üniversite sınav istatistiklerini paylaşarak eğitim sisteminde yapılan yanlışlara dikkat çekti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 6 soruda doğru cevap ortalaması 1 olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, neredeyse bütün okulları İmam Hatip’e çeviren hükümetin dindar nesil yetiştirme politikasında sınıfta kaldığını belirtti.

Yardımcıoğlu: Haçlı seferleri bile din ve din kültürüne bu kadar zarar vermemiştir!

Yardımcıoğlu: Haçlı seferleri bile din ve din kültürüne bu kadar zarar vermemiştir!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, üniversite sınav istatistiklerini paylaşarak eğitim sisteminde yapılan yanlışlara dikkat çekti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 6 soruda doğru cevap ortalaması 1 olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, neredeyse bütün okulları İmam Hatip’e çeviren hükümetin dindar nesil yetiştirme politikasında sınıfta kaldığını belirtti.

18 Temmuz 2024 Perşembe 15:35

Üniversite sınav istatistiklerine göre; en az doğru cevap verilen dersin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olduğunu dile getiren Yardımcıoğlu, “Alın size şeref tablosu! Üniversite sınav istatistikleri açıklandı ve bizler okuduk. 40 soruda 17 doğru Türkçe, 40 soruda 7 doğru cevap Matematik, Fen Bilimleri ortalaması 20 soruda 3 doğru cevap, Fizik ortalaması 14 soruda 2 doğru cevap. Kimya 13 soru 1,5 doğru cevap. Biyoloji 12 soruda 2 doğru cevap” dedi.

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bu derslerde çuvalladık. Sürpriz de değil bizim için. Amaaaa. En az doğru cevap verilen hangi ders biliyor musunuz? Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi. 6 soruda doğru cevap ortalaması 1 maalesef ki. Dindar nesil yaratacaklarını söyleyenlerin geldiği nokta bu işte. Kahrolmamak işten değil. Neredeyse bütün okulları İmam Hatip’e çevirdiniz. Ve bu dayatma nedeniyle çocukların dindar olması bir yana dinden ne kadar çok uzaklaştığının bir göstergesi bile olabilir bu durum. 22 yıldan beri yapılan yanlışlar sürüsüne bir de bunu eklemek durumundayız sanırım. Yanlış yapıyorsunuz baylar! Ve yine yanlış yaptınız! Haçlı seferleri bile Din ve Din kültürüne bu kadar zarar vermemiştir inanın.”

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Yardımcıoğlu: Haçlı Seferleri Bile Din Ve Din Kültürüne Bu Kadar Zarar Vermemiştir!
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