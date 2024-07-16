Yardımcıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Bir Usd Etmeyecek Adam Müsveddelerine Ders Olması Dileğiyle

Yardımcıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Türk Milletinin vatanını ve devletini bir soysuza bırakmayacağının 7000 yıllık tarihi içinde gösterdiği son halkadır ve bunun seneyi devriyesidir bugün. Her türlü olumsuz ekonomik şartların içinde boğuşsa da mevzuu vatan olunca, konu devlet olunca değer atfedilen her şeyin değerini sıfırlayan Türk Milletinin yaptığı son kahramanlık destanının seneyi devriyesinde, Milli Birlik ve beraberlik gününün muhabbetle kutluyorum. İçerideki ve dışarıdaki gafil, hain, cahil ve bedbahtlara, nice bir usd etmeyecek adam müsveddelerine ders olması dileğiyle…”