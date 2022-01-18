Yardımcıoğlu, ‘Sezen Aksu ve şarkısını kınıyoruz…’

Yardımcıoğlu şunları kaydetti;

“Sezen Aksu'nun "Şahane bir şey Yaşamak' isimli son şarkısında milletin dini değerlerine hakaret etmiştir. O hakareti de infiale neden oldu. İnsanoğlunun babası ve annesi Hz.Âdem ve Hz.Havva için, “Cahil” diyen Sezen Aksu, İslam dinine olan düşmanlığını bir kez daha tekrarladı.

Peki, Sezen Aksu durduk yere bu saldırıyı neden yaptı? Cahillikten mi? Asla değil. Dil sürçmesi mi? Asla değil. Bu ifadeler son derece planlı, hesaplı ve kitaplıdır.

O sözler; İslam’ın ilk peygamberini küçük göstermek için şarkıya özel olarak yerleştirildi. Sezen Aksu kimdir? Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, İzmir’deki ünlü Yamanlar Kolejinin kurucusu ve ilk müdürüdür. Bu Yamanlar Koleji Fetö’nün kalesidir…

Fetullah Gülen’in sıkı müridi olan Sami Yıldırım, kurucusu olduğu bu koleji Fetö’ye verdi. Fetö'nün bütün hain elebaşları, bu kolejden yetişti. Aslında, Sami Yıldırım’ın nüfus cüzdanı da baştan sona yalan ve sahtekârlıklarla doludur.

Adı Sami değil, Samuel’dir. ‘Samuel’e benzesin diye Türk ismi olan Sami ismini almıştır. Soyadı Yıldırım, memleketi de Rize değildir. Samuel Yıldırım’ın memleketi Selanik’tir. Sami Yıldırım’ın Nüfus cüzdanındaki “Türk” ifadesi de doğru değildir. Kendisi Yahudi’dir…

Nüfus cüzdanında yazdığı gibi dini de “İslam” değildir. Sami Yıldırım Musevi’dir. Samuel Yıldırım isminde, Selanik’ten gelme, Sabetay kökenli Musevi vatandaşdır. Sami Yıldırım yalnız değildir. Bunun gibi nüfus cüzdanının her satırı yalan olan yüz bine yakın Sabetay Musevisi var…

Türk medyasının parlatıp dokunulmaz kıldığı Sezen Aksu, Samuel Yıldırım’ın kızı Sezen Aksu’nun gerçek adı; Suzin Yıldırım’dır. Suzin Yıldırım, ilk olarak ismini sonra da soy ismini değiştirdi. Müslüman Türk ismi alan Suzin Yıldırım, adını Fatma Sezen Yıldırım yaptı.

Tanınmaya başlayınca yine ismini değiştirdi. İsmi Sezen Aksu oldu. Sabetay kökenli ‘Babasıyla bağı belli olmasın’ diye Aksu soy ismi kullandı. İsmini ve soy ismini defalarca değiştirdi ama nüfus cüzdanındaki milliyetini ve dinini hiç değiştirmedi. Dini İslam, uyruğu Türk kaldı.

Madem bu kadar doğru neden Müslüman olmadığı halde din bölümüne İslam, Türk olmadığı halde uyruğuna Türk yazdırıyor? Bu resmen sahtekârlıktır, riyakârlıktır, takiyyedir. Sadece Sezen Aksu değil, Rıfat Ilgaz dışında Selanik’ten gelen Sabetayların hiçbirisi yazdırmadı.

Bunları Türk ve Müslüman isim ve soy isimleriyle tanıyoruz. Oysa onlar Yahudi. Adını ve kimliğini gizlemeyen Yahudi vatandaşları tenzih ederim. Sabetayların arasındaki grup; Türk milletini zayıflatmak, dini ve ahlakı bozarak kimlikleri gizleyerek bizi birbirimize düşürdü.

Laikliği din yapmak isteyen, Osmanlıya ve tarihimize saldıran, Milletin seçtiği iktidarları askeri darbelerle indirten de bunlardır. Milli ve manevi değerlere düşman olan da bunlar. Bunların erkekleri siyasette çalışırken, kadınları da ahlakı bozmak üzere magazin de çalıştı.

Türk sinema ve eğlence sektörünün %80’i Sabetayların kontrolündedir. O yüzden bu sektörlerde dehşet bir algı çalışması yürüttüler. Filmleri koydukları sahneler, tiyatroya ekledikleri bölümler ve TV’lerde yayınladıkları dizilerle İslam’a savaş açtılar.

Asıl konuya gelince: Yahudiler; "Gerçek bozulmamış Tevrat’ta değil" kendi elleriyle bozdukları kitaplarında, Hz.Adem ve Hz.Havva'ya asla inanmazlar. İnsanoğlunun babası olarak da Hz.Adem'i görmezler…

Kitaplarında şöyle yazar; Lilit, Hazreti Âdem’in ilk eşidir ve aynı şekilde yaratıldığı için eşit olduğunu ileri sürerek onunla anlaşamayıp Hazreti Âdem’i ve cenneti terk etmiştir. Bundan sonra Hazreti Âdem’i yalnızlıktan kurtarmak için Hazreti Havva yaratılmıştır…

Lilit şeytanla birlikte olmuş, zamanla yeni doğan çocuklara zarar veren ve uykuda erkeklere musallat olan bir şeytana dönüşmüştür. Yahudi kitaplarına göre; Hazreti Âdem ve Hazreti Havva'nın ilişkilerinden Ademoğulları yani Yahudi olmayan sıradan insanlar meydana gelmiştir…

Bu sıradan kişilere İbranice "ötekiler" anlamına gelen “Goyim” derler. Kendilerinin ise şeytanın ve sözde Hz.Havva'nın birleşmesiyle meydana geldiklerini gururlanarak söylerler... Satanizm ile Yahudi bağlantısı da buradan geliyor. Bizler onlar için Goyim'iz...

Onların gözünde insan suretinde hayvanlarız, hatta köpekten daha aşağılığız onların nazarında.! Onlar ise üstün ırk.. Yahudiler Goyim'leri tıpkı bir hayvan gibi görürler... Goyim'leri yani Yahudi olmayanları kesmek, öldürmek onlara göre günah değildir. .

Yahudilere göre dünyadaki ilk Yahudi, Habil'i öldüren Kabil'dir. Yahudiler; Şeytana uyup Habil'i öldüren ve insanlık tarihinde ilk katil olan Kabil'i överler, onunla iftihar ederler ve yere göğe sığdıramazlar... Onun ilk Yahudi olduğuna inanırlar...

Kabil'e derin bir sevgi duyarlar, ona ve işlediği cinayete minnettarlık duyarlar... Yahudi, Goyim'in yani Yahudi olmayan birinin malını çalarsa bu günah değildir, çünkü zaten kendi malını geri almış oluyor..

Hz.Musa'nın Yahudilere emrettiği 10 Emirde ki; "Kardeşini öldürmeyeceksin, malını çalmayacaksın " cümlesindeki ‘kardeş’ kelimesini, ‘Goyim dışındaki gerçek Yahudi’ diye yorumladılar. Bir Yahudi başka bir Yahudi'yi öldüremez, bu yasaktır. Malını çalamaz, bu da yasaktır.

Yahudi olmayan sıradan insanlar bütün Goyim'ler öldürebilir, onlara mubahtır, serbesttir. Onun malını da çalabilir,mubahtır. Müslüman ve Hristiyan dâhil. Filistinlileri katletmelerinin nedeni budur Gazze bombalanırken İsraillilerin birşey yiyerek izlemesinin sebebi de budur.

Onlar için katledilen İnsan değil, Goyim’dir. Bir İsrailli bakan Filistinliler için, Onları hayvan gibi avlıyoruz demişti. Sebebi bu anlayıştır. Yahudiler şeytanı kötü, melun, dışlanmış varlık olarak kabul etmez, tam tersine şeytana ''Nuru Ziya'' Aydınlanma kaynağı derler.

Yahudilerin Kabala inancında Nuru Ziya; Bilim ve aydınlanmanın tanrısıdır. Tıpkı Şeytanın İncil ve Latince de geçen adı Lucifer gibi... Lucifer'in manası da "ışık getirendir". Çoğu Türk ve Müslüman maalesef, ‘Nuru Ziya’nın ‘şeytan’ demek olduğunu bilmez hatta..

Beyoğlu'nda bir sokağın adı Nur-u Ziya’dır.. Bu sokakta büyük mason locası bulunur. Türkiye cumhuriyeti hükümetleri bugüne o sokağın ismini değiştirmeye teşebbüs dahi edememiştir. Yahudilik ve onun bir kolu olan Sabetaycılık'da soy sonraki nesile Anneden geçer...

Çünkü onlara göre gerçek babaları olan Nuru Ziya "yani şeytan" dünyada olmadığı için, Yahudiliğin anneden geçtiğini kabul ederler. Sezen Aksu’nun kendi inancı olan Yahudilik inancını şarkısına koydu. Türk sandığınız için cahillikle suçladınız ama O inadına yaptı.

Sezen Suzin Yıldırım kendini hala eski Türkiye’de sanıp millete yedireceğini sanan azgın Serçe, şimdi yüzlerce dava ile karşı karşıya. İslam’a bulaşmaya devam edersen bu millet sana; ‘Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler’ şarkısını söyletir.

‘Goyim’ler artık yıllarca güttüğünüz koyun değil. Sürüde elinizi kolunuzu sallayarak girdiğiniz sürü değil. Başımızda çok sağlam muhafızlar var. Tepenizde SİHA’lar dolaşıyor. Aklınızı başınıza alın. Benden söylemesi...”