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Yardımcıoğlu, Siyasette En Önemli Sorunumuz İletişim Eksikliğidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, siyasetçilerin halkın gündeminden çok uzak olduklarını belirterek siyasette en önemli sorunun iletişim eksikliği olduğunu söyledi.

Yardımcıoğlu, Siyasette En Önemli Sorunumuz İletişim Eksikliğidir

Yardımcıoğlu, Siyasette En Önemli Sorunumuz İletişim Eksikliğidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, siyasetçilerin halkın gündeminden çok uzak olduklarını belirterek siyasette en önemli sorunun iletişim eksikliği olduğunu söyledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:00
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Yardımcıoğlu, “Bizim kültürel mirasımız sevgi, saygı ve ahlak üzerine kurulmuştur. Gönlünü açana kulağını açmak yetmez kalbini açacaksın ki sevgi dünyası oluşsun. Bugün siyasette en önemli sorunumuz iletişim eksikliğidir. Bunun en üzücü sonucu da halkın gündemiyle siyasetçilerin gündeminin tamamen birbirinden farklı olması” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş-Ankara-İstanbul arasında mekik dokurken, sorumluluğunda bulunan illerde de adeta yarın seçim varmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

Yardımcıoğlu’nun Kahramanmaraş’taki ziyaret noktaları ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Yeşilay Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, Kuyumcu Kent, Onikişubat Muhtarları Derneği ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz oldu.

Kahramanmaraş’ta kurum ve kuruluşların dışında esnaflarla da bir araya gelen Yardımcıoğlu hem esnafın dertlerini dinliyor hem de gönüllerine dokunuyor.

“GÖNLÜNÜ AÇANA KULAĞINIZI AÇMAK YETMEZ KALBİNİZİ AÇACAKSINIZ!”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP’li Yardımcıoğlu, Gönüllere girebilmenin yolunun sevgi ve saygıdan geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu: “Bizim kültürel mirasımız sevgi, saygı ve ahlak üzerine kurulmuştur. Gönlünü açana kulağınızı açmak yetmez kalbinizi açacaksınız ki sevgi dünyası oluşsun. Bugün siyasette en önemli sorunumuz iletişim eksikliği. Sahada bunu daha fazla hissediyoruz. Yeri geliyor bir vatandaşımızla 3-4 saat sohbet ediyoruz. Konuşuyor, anlatıyor ve bizlerde not alıyoruz. Sadece dinleyince bile edilen binlerce dualar tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bize insan lazım…”

“KISA BİR MERHABA DEMEK ÇÖZÜM ÜRETMEZ!”

Ziyaretlerinde özellikle esnafların beklentilerini uzun uzun dinlediğini kaydeden Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Gittiğimiz her yerde istişare kültürümüzü canlı tuttuk. Kısa bir Merhaba diyerek geçmenin çözüm üretmeyeceğine inanıyoruz. İnsanları oturup dinlemek lazım. Biz de öyle yaptık. Kaygımız ortak olduktan sonra bir tek vatandaşımıza gerekirse 24 saatimizi ayırmalıyız. Bu insanları kalpten dinlerseniz; çok da büyük beklentilerinin olmadığını görürsünüz. Ben devletimizin halkımızın beklentilerini karşılayabilecek güçte olduğuna inanıyorum. Yeter ki iktidar sahipleri, bu insanları gönülden dinlesinler ve sorunların çözümü için samimi olsunlar. Gerisi kendiliğinden gelir.”

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