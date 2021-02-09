Yaşar Karagöl’den 12 Şubat mesajı

Karagöl mesajında; “Düşman işgaline karşı Türk milli mücadelesini başlatan Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101. yılına ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün bizlere düşende, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi bundan sonrada geçmişten aldığı bu güçle yarınlara umutla bakmaya devam edecektir.

Onikişubat ruhuna uygun kutlanmalı. Biz otobüsçüler olarak eskiden kalabalıktan geçerken hediyeler atardık. Coşkuyla kutlardık. Milli duyguyu ortaya koyardık. Şehrin firmaları hem kendini gösteriyor, hem de şehrin kurtuluşuna hediyelerle destek veriyordu. Bu anıların unutulmasını istemiyoruz, yaşatılsın.

Önemi yüzyıllar boyu devam edecek olan bugün dolayısıyla tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum.” Dedi.