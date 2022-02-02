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‘Yaşayan Kent Germanicia’ projesi hazır!

Kahramanmaraş’ta, Kültür Turizm Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda DOĞAKA ve Kahramanmaraş Valiliği destekleriyle “Yaşayan Kent Germanicia Projesi” hazırlandı.

‘Yaşayan Kent Germanicia’ projesi hazır!

‘Yaşayan Kent Germanicia’ projesi hazır!

Kahramanmaraş’ta, Kültür Turizm Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda DOĞAKA ve Kahramanmaraş Valiliği destekleriyle “Yaşayan Kent Germanicia Projesi” hazırlandı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 12:48
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Proje kapsamında Germanicia Antik Kentinde ziyarete açık olan 2 mozaikli alanını anlatan 12 dakikalık animasyon film hazırlandı.

Hazırlanan filmle, antik kentin tanıtılması ve bu sayede kentin turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Arkeoloji Müzesi Müdiresi Safinaz Acapayam Kahramanmaraş tarihine ışık tutan yeni bulguları keşfetmek ve bunları Kahramanmaraş turizmine kazandırmak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Germinicia Antik Kenti’nin kazı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Kahramanmaraş Arkeloji Müzesi Müdiresi Safinaz Acıpayam, “Tüm personellerimiz ile bütün çalışmalarda beraber yer alıyoruz. Şuanda “Kara maraş” denilen bölge de 3 farklı alanda yapılan çalışmalarımız var. Bu alanlarda ortaya çıkardığımız mozaikler ziyarete açık. Sadece, Germanicia Antik Kenti olarak değil, Kahramanmaraş ilinin birçok yerinde kazılarımız ve çalışmalarımız sürüyor. Kazı çalışmalarımızın yanı sıra arkeolojik eserler konusunda da titizlik ile çalışmalarımız var. Hem Kahramanmaraş’ta yaşayan insanlarımızı hem de şehrimize ziyarette bulunan insanları müzemizi gezmeye davet ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

 

Son Güncelleme: 02.02.2022 18:45
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