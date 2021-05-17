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Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz olarak düzenlenecek Yaşlı Bakım Eğitimleri başlıyor. Alanlarında uzman konuklar tarafından verilecek olan eğitimler, 18 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz olarak düzenlenecek Yaşlı Bakım Eğitimleri başlıyor. Alanlarında uzman konuklar tarafından verilecek olan eğitimler, 18 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor. 18 Mayıs ila 24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Alanında uzman birçok eğitimcinin sunumuyla gerçekleştirilecek eğitimlerde yaşlıların, gönüllülerin ve bakım hizmeti veren kişilerin yaşlı bakımı noktasında bilgi ve beceri kazanması hedefleniyor.Alanında uzman konuklar;sağlıklı yaşlanma, halk sağlığı sorunları, beslenme, yatağa bağımlı yaşlı bakım, hastalıklar, acil durumlar, sosyal ihtiyaçlar, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktiviteler, aktif yaşlanma başta olmak üzere birçok konuya değinecek. Tüm gönüllülerin ücretsiz şekilde katılabileceği “Desteğim Seninle Araman Yeter Sadece” adlı projede eğitimler Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Sağlıklı Yaşlanma

İlk programın 18 Mayıs Salı günü (yarın) düzenleneceği Yaşlı Bakım Eğitimleri’nde sağlıklı yaşlanma konusu masaya yatırılacak. İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Karan’ın konuk olacağı programda yaşlılığın insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel deformasyonunu azaltacak bilimsel yaklaşımlar ele alınacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek programda saat 11.00 – 12.00 arasında gönüllüler ve bakım verenlere, saat 14.00 – 14.30 arasında ise yaşlı vatandaşlara eğitim verilecek. Çevrimiçi düzenlenecek eğitim takvimi ise şöyle;

Tarih Gün

Saat

Eğitim Grubu

Seminer Konusu

Eğitmen

18 Mayıs

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Sağlıklı Yaşlanma

Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı

14.00-14.30

Yaşlılar

Sağlıklı Yaşlanma

Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı

20 Mayıs

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Halk Sağlığı ve Sosyal Sorunlar

Prof.Dr. Hasan Hüseyin EKER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

25 Mayıs

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlıların Beslenmesi

Prof.Dr. Bülent SAKA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi

14.00-14.30

Yaşlılar

Yaşlılarda Beslenme

Prof.Dr. Bülent SAKA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi

27 Mayıs

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yatağa Bağımlı Yaşlıların Bakımı

Doç.Dr. Hilal ÖZKAYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdürü

1 Haziran

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar

Doç.Dr. Nil TEKİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi

14.00-14.30

Yaşlılar

Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklar ve Acil

Durumlar

Doç.Dr. Nil TEKİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi

3 Haziran

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlı Grupları ve Grupların Tıbbi, Psikolojik ve Sosyal İhtiyaçları

Prof.Dr. Hasan Hüseyin EKER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

8 Haziran

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğretim Üyesi Ebru SAĞLAM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

14.00-14.40

Yaşlılar

Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğretim Üyesi Ebru SAĞLAM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

10 Haziran

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı

Prof.Dr. Hür Mahmut YÜCER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı

15 Haziran

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontaktür Önlenmesi

Prof.Dr. Mehmet ÜNAL

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

14.00-14.30

Yaşlılar

Aktif Yaşlanma

Prof.Dr. Mehmet ÜNAL

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi

17 Haziran

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlıların Topluma Kattığı Değerler ve Yaşlılara Psikososyal Yaklaşım

Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

22 Haziran

2021

Salı

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Alzheimer Hastası İle Yaşamak

Prof.Dr. Aynur ÖZGE

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Ana Bilim dalı Öğretim Üyesi

24 Haziran

2021

Perşembe

11.00-12.00

Gönüllüler ve Bakım Verenler

Yaşlılıkta Görülen Anatomik ve

Fizyolojik Değişiklikler

Dr. Öğretim Üyesi Nurullah YÜCEL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler:
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
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