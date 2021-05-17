Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor. 18 Mayıs ila 24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Alanında uzman birçok eğitimcinin sunumuyla gerçekleştirilecek eğitimlerde yaşlıların, gönüllülerin ve bakım hizmeti veren kişilerin yaşlı bakımı noktasında bilgi ve beceri kazanması hedefleniyor.Alanında uzman konuklar;sağlıklı yaşlanma, halk sağlığı sorunları, beslenme, yatağa bağımlı yaşlı bakım, hastalıklar, acil durumlar, sosyal ihtiyaçlar, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktiviteler, aktif yaşlanma başta olmak üzere birçok konuya değinecek. Tüm gönüllülerin ücretsiz şekilde katılabileceği “Desteğim Seninle Araman Yeter Sadece” adlı projede eğitimler Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.
Sağlıklı Yaşlanma
İlk programın 18 Mayıs Salı günü (yarın) düzenleneceği Yaşlı Bakım Eğitimleri’nde sağlıklı yaşlanma konusu masaya yatırılacak. İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Karan’ın konuk olacağı programda yaşlılığın insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel deformasyonunu azaltacak bilimsel yaklaşımlar ele alınacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek programda saat 11.00 – 12.00 arasında gönüllüler ve bakım verenlere, saat 14.00 – 14.30 arasında ise yaşlı vatandaşlara eğitim verilecek. Çevrimiçi düzenlenecek eğitim takvimi ise şöyle;
|
Tarih Gün
|
Saat
|
Eğitim Grubu
|
Seminer Konusu
|
Eğitmen
|
18 Mayıs
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Sağlıklı Yaşlanma
|
Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı
|
14.00-14.30
|
Yaşlılar
|
Sağlıklı Yaşlanma
|
Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı
|
20 Mayıs
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Halk Sağlığı ve Sosyal Sorunlar
|
Prof.Dr. Hasan Hüseyin EKER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
|
25 Mayıs
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlıların Beslenmesi
|
Prof.Dr. Bülent SAKA
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi
|
14.00-14.30
|
Yaşlılar
|
Yaşlılarda Beslenme
|
Prof.Dr. Bülent SAKA
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi
|
27 Mayıs
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yatağa Bağımlı Yaşlıların Bakımı
|
Doç.Dr. Hilal ÖZKAYA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdürü
|
1 Haziran
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar
|
Doç.Dr. Nil TEKİN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi
|
14.00-14.30
|
Yaşlılar
|
Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklar ve Acil
Durumlar
|
Doç.Dr. Nil TEKİN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi
|
3 Haziran
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlı Grupları ve Grupların Tıbbi, Psikolojik ve Sosyal İhtiyaçları
|
Prof.Dr. Hasan Hüseyin EKER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
|
8 Haziran
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
|
Dr. Öğretim Üyesi Ebru SAĞLAM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
|
14.00-14.40
|
Yaşlılar
|
Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı
|
Dr. Öğretim Üyesi Ebru SAĞLAM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
|
10 Haziran
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı
|
Prof.Dr. Hür Mahmut YÜCER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
|
15 Haziran
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontaktür Önlenmesi
|
Prof.Dr. Mehmet ÜNAL
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
|
14.00-14.30
|
Yaşlılar
|
Aktif Yaşlanma
|
Prof.Dr. Mehmet ÜNAL
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
|
17 Haziran
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlıların Topluma Kattığı Değerler ve Yaşlılara Psikososyal Yaklaşım
|
Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
|
22 Haziran
2021
Salı
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Alzheimer Hastası İle Yaşamak
|
Prof.Dr. Aynur ÖZGE
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Ana Bilim dalı Öğretim Üyesi
|
24 Haziran
2021
Perşembe
|
11.00-12.00
|
Gönüllüler ve Bakım Verenler
|
Yaşlılıkta Görülen Anatomik ve
Fizyolojik Değişiklikler
|
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah YÜCEL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi