Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor. 18 Mayıs ila 24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Alanında uzman birçok eğitimcinin sunumuyla gerçekleştirilecek eğitimlerde yaşlıların, gönüllülerin ve bakım hizmeti veren kişilerin yaşlı bakımı noktasında bilgi ve beceri kazanması hedefleniyor.Alanında uzman konuklar;sağlıklı yaşlanma, halk sağlığı sorunları, beslenme, yatağa bağımlı yaşlı bakım, hastalıklar, acil durumlar, sosyal ihtiyaçlar, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktiviteler, aktif yaşlanma başta olmak üzere birçok konuya değinecek. Tüm gönüllülerin ücretsiz şekilde katılabileceği “Desteğim Seninle Araman Yeter Sadece” adlı projede eğitimler Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Sağlıklı Yaşlanma

İlk programın 18 Mayıs Salı günü (yarın) düzenleneceği Yaşlı Bakım Eğitimleri’nde sağlıklı yaşlanma konusu masaya yatırılacak. İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Karan’ın konuk olacağı programda yaşlılığın insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel deformasyonunu azaltacak bilimsel yaklaşımlar ele alınacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek programda saat 11.00 – 12.00 arasında gönüllüler ve bakım verenlere, saat 14.00 – 14.30 arasında ise yaşlı vatandaşlara eğitim verilecek. Çevrimiçi düzenlenecek eğitim takvimi ise şöyle;

Tarih Gün Saat Eğitim Grubu Seminer Konusu Eğitmen 18 Mayıs 2021 Salı 11.00-12.00 Gönüllüler ve Bakım Verenler Sağlıklı Yaşlanma Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı 14.00-14.30 Yaşlılar Sağlıklı Yaşlanma Prof.Dr. Mehmet Akif KARAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı 20 Mayıs 2021 Perşembe 11.00-12.00 Gönüllüler ve Bakım Verenler Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Halk Sağlığı ve Sosyal Sorunlar Prof.Dr. Hasan Hüseyin EKER Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 25 Mayıs 2021 Salı 11.00-12.00 Gönüllüler ve Bakım Verenler Yaşlıların Beslenmesi Prof.Dr. Bülent SAKA İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi 14.00-14.30 Yaşlılar Yaşlılarda Beslenme Prof.Dr. Bülent SAKA İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi 27 Mayıs 2021 Perşembe 11.00-12.00 Gönüllüler ve Bakım Verenler Yatağa Bağımlı Yaşlıların Bakımı Doç.Dr. Hilal ÖZKAYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Müdürü 1 Haziran 2021 Salı 11.00-12.00 Gönüllüler ve Bakım Verenler Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar Doç.Dr. Nil TEKİN Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi 14.00-14.30 Yaşlılar Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklar ve Acil Durumlar Doç.Dr. Nil TEKİN Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi