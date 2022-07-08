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Yatırımcıya müjde! Tkdk, Elbistan’a destek ofisi açıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Elbistan’da destek ofisi açacağını söyledi.

Yatırımcıya müjde! Tkdk, Elbistan’a destek ofisi açıyor

Yatırımcıya müjde! Tkdk, Elbistan’a destek ofisi açıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Elbistan’da destek ofisi açacağını söyledi.

08 Temmuz 2022 Cuma 15:16
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Elbistan’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğuna değinen Başkan Gürbüz, açılacak TKDK destek ofisinin, kentin bu sektörlerdeki potansiyeline güç katacağına inandığını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan’ı ziyaret etti.

TKDK (IPARD) destekleri konusunda İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Gürbüz, yeni dönem teşvikleri ve Besi Organize Sanayi Bölgesi yatırımları konusunda Elbistan’daki yatırımcılara destek istedi.

Yeni dönemde şehre daha büyük katkı ve desteklerin geleceğine inancının tam olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kurumsal üst düzey koordinasyon konusunda ortak çalışma kararlılığının deklare edildiğini belirterek, İl Koordinatörü Sayın Ahmet Cemil Ceyhan’a ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti.

Başkan Gürbüz, “Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlarla sanayileşme noktasında emin adımlarla ilerleyen Elbistan’a, tarım ve hayvancılık sektöründe bölgenin yıldızı haline getirecek Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Toplamda 60 bin baş kapasiteli bu yatırım, ilçemizdeki hayvancılık ve tarım sektörüne yeni bir ufuk katacak. Biz de, Sayın Ceyhan’dan hem mevcut potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi hem de Besi OSB’mizdeki yatırımcının desteklenmesi adına büyük katkı sunacak destek ofisi açılmasını istedik. Kendisi de bu talebimizi olumlu karşıladı. İnşallah kısa sürede ilçemizde çalışmalarına başlayacak TKDK destek ofisi ile çiftçilerimiz, besicilerimiz ve üreticilerimiz, TKDK’nın sunduğu destek ve hibelerden daha etkin şekilde faydalanacak. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz’ün ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Koordinatörü Ceyhan, TKDK desteklerinin etkin ve yerinde kullanılması için ortak çalışmanın öneminden bahsederek, kırsal ve ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

İl Koordinatörü Ceyhan, ayrıca yeni çağrı döneminde TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü olarak yatırımcılara bilgilendirme amaçlı Elbistan’a destek ofisi kurulacağına değindi.

TKDK İl Koordinatörlüğü IPARD destekleri kapsamında Elbistan’da yatırım tutarı 211 milyon TL olan 207 projeye destek sağladı ve bu projelere 80 milyon TL hibe verdi.

Saygılarımızla.

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Yatırımcıya Müjde! TkdkElbistan’a Destek Ofisi Açıyor
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