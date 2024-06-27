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Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı gerçekleştirildi. Sportif ve dans gösterileri ile müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği açılış programı renkli anlara sahne oldu.

Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı

Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı gerçekleştirildi. Sportif ve dans gösterileri ile müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği açılış programı renkli anlara sahne oldu.

27 Haziran 2024 Perşembe 16:45

Gençlerin yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri ve şehirde sporu teşvik etmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 3 – 18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı gerçekleştirildi. Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen’in yanı sıra Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Vali Yardımcısı Muhammed Akın,Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz,Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, kulüp yöneticileri, antrenör ve sporcular da yer aldı. Sportif ve dans gösterileri ile müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği açılış programı renkli anlara sahne oldu.

“Çocuklarımıza 25 Farklı Branşta Eğitim Verilecek”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, “Öncelikle şehrimiz ve ülkemizin geleceği olan değerli gençlerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda gençlerimize 25 farklı branşta eğitim verilecek. Bu kurslarda uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerle çocuklarımız yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. 3 ila 18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı kucaklayan bu program, yavrularımızın hem fiziksel sağlığını destekleyecek hem de sosyal becerilerini güçlendirecektir. Ayrıca çocuklarımız yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme imkânı da bulacak. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı
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