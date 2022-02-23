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Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 24 Şubat Perşembe günü İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak ‘İnsan ve İrfan Dersleri’ konulu konferansıyla kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’

Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 24 Şubat Perşembe günü İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak ‘İnsan ve İrfan Dersleri’ konulu konferansıyla kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

23 Şubat 2022 Çarşamba 17:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 24 Şubat Perşembe günü (yarın) İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak konferansı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da başlayacak olan etkinlikte Yazar M. Fatih Çıtlak, ‘İnsan ve İrfan Dersleri’ konusunu farklı açılardan ele alacak.

Vatandaşlar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında alanında uzman konuklarımız vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yazar M. Fatih Çıtlak sanatseverlerle bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Yazar Çıtlak’la ‘insan Ve Irfan Dersleri’
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