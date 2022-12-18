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Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
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Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ebeveynlere seslenen Psikolog – Yazar Şeyda Betül Kılıç, “Ebeveynlerin kendilerine dair sürekli bir eksik listesi varsa ve yapabildiklerini küçümsüyorsa kendiyle ilişkisi koptuğu gibi çocuklarıyla da bağlantıları kopar” dedi.

Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”

Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ebeveynlere seslenen Psikolog – Yazar Şeyda Betül Kılıç, “Ebeveynlerin kendilerine dair sürekli bir eksik listesi varsa ve yapabildiklerini küçümsüyorsa kendiyle ilişkisi koptuğu gibi çocuklarıyla da bağlantıları kopar” dedi.

18 Aralık 2022 Pazar 11:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aile Atölyesi’nin konuğu Psikolog – Yazar Şeyda Betül Kılıç oldu. Kaleme aldığı eserlerle birçok ailenin hayatına dokunan, konferans ve seminerleriyle ‘Mutlu Aile’ kavramına ışık tutan Psikolog – Yazar Kılıç, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta ebeveynlere seslendi. Dinleyicilerin büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlikte Yazar Kılıç; özşafkatli ebeveynlik, ailenin önemi ve ebeveyn – çocuk ilişkisi gibi pek çok konuya ışık tuttu.

Aile Bizim Sığınağımız

Etkinlikte konuşan Psikolog – Yazar Şeyda Betül Kılıç, “Toplum olarak aile kavramını çok önemsiyoruz. Aile, bizim sığınağımız ve en küçük yönetim birimimiz. Her birimiz ailemizde ne görüp ne öğrendiysek o temel bilgiyle bulunduğumuz alanda var oluyoruz. Şefkat; bir acının yanında durabilme, refakat edebilmeyi konu alan değerdir. Ebeveynler olarak çoğu zaman kendimizi görmezden gelerek acılarımızı ya da olumsuz tecrübelerimizi büyütüyor, geçmiş pişmanlıklarla kendimize yükleniyoruz. İşte bu acımasızlığımız zaten zor olan ebeveynliğimizi daha da zorlaştırıyor. Acilen kendimize şefkat göstermeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Eşler Birbirini Desteklemeli

Ebeveynlerin öncelikle kendisine iyi bakması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Ebeveynlerin kendilerine dair sürekli bir eksik listesi varsa ve yapabildiklerini küçümsüyorsa kendiyle ilişkisi koptuğu gibi çocuklarıyla da bağlantıları kopar. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişiminin iyi olması için önce kendileri ile iletişimlerinin iyi olması gerekiyor. Ebeveynler bakım veren bir pozisyonda olduğu için öncelikle kendisine çok iyi bakmalı. Aksi takdirde kendisine bakamayan ebeveynler, çocuklarına da bakamayacaktır. Biz ancak iyi olursak başkalarına da iyilik götürebiliriz. Eşler de birbirinin ebeveynlikteki zorlukları destekleyebilir. Hepimizin gücü sınırlı. Kendimize düşman olmadan da yeterince iyi anne baba olabiliriz” dedi.

Kendine Şiddetsiz Ebeveyn

Yazar Şeyda Betül Kılıç konuşmasının devamında, “Kendine şiddetsiz ve kendini seven anne baba olmanın yolları var. Anne veya babalığınızla ilgili aklınızdan olumsuz şeyler geçebilir ancak bu sizi kötü ebeveyn yapmaz. Yapılan araştırmalara göre, kendilerine karşı şefkatli insanların daha az stresli, daha az depresif, daha az endişeli ve daha iyi başa çıkma becerilerine sahip olduklarını tespit ediliyor. Kendilerine karşı şefkatli olan insanların bedenleriyle daha iyi bir ilişkileri var, başarısızlıktan daha az korkuyorlar ve başkalarıyla daha ödüllendirici ilişkileri var” cümlelerini kaydetti.

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Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
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