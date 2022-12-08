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Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Aile Atölyesi etkinliğinde Aile Danışmanı - Yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveynlere seslenecek. NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak.

Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak

Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Aile Atölyesi etkinliğinde Aile Danışmanı - Yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveynlere seslenecek. NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak.

08 Aralık 2022 Perşembe 13:15

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Aile Atölyesi’nin konuğu Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar olacak.

‘Bağırmayan Anneler’ kitabıyla yüz binlerce anneye ulaşan ve kaleme aldığı eserlerle çocukların ve ebeveynlerin hayatına dokunan Tongar, 10 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Fıtrat Pedagojisi’ konulu etkinlikte ebeveynlerle bir araya gelecek. Saat 13.00’da başlayacak konferansta Yazar Hatice Kübra Tongar; mutlu ailelerin sırrı, çocuk pedagojisi ve ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi gibi pek çok konuya ışık tutacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Yazar TongarKahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak
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