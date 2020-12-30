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Yedikuyular Kayak Merkezinde Hedef 500 Bin Turist

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, yapılan yeni yatırımlarla birlikte yılda 500 bin turisti ağırlamayı hedefliyor.

Yedikuyular Kayak Merkezinde Hedef 500 Bin Turist

Yedikuyular Kayak Merkezinde Hedef 500 Bin Turist

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, yapılan yeni yatırımlarla birlikte yılda 500 bin turisti ağırlamayı hedefliyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:14
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesinde 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili gazetecilere brifing verdi.

Kentin dünyada tüm şehirleri kıskandıracak doğal ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi'ni cazibe alanı haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Merkezin bölgede çok önemli bir potansiyelinin olduğunu anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Civardaki şehirlere, komşu şehirlere baktığımız zaman bu şehirlerimizde kış turizmi açısından çok nitelikli alanlar yok. Coğrafyası, iklim ve bölgesi nedeniyle o illerimizde de kar turizmini gözetecek bir mekan yok. Dolayısıyla Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerimizin kış turizmi için en kısa sürede ulaşabileceği mekan Yedikuyular Kayak Merkezi gözüküyor. Dolayısıyla bu bizim ciddi bir avantajımız. Kabataslak baktığımızda 10 milyon nüfusa hitap eden bir özelliğe sahip. Bu müthiş bir avantaj. Bizde bu potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken kış turizmiyle alakalı başta Kayseri olmak üzere pek çok kent ve ülkenin tecrübelerinden faydalandık."

Kayak merkezine bu yıl ciddi yatırımların yapıldığını belirten Güngör, kayak merkezini yılın 12 ayı aktif olarak kullanmak için iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kayak merkezini yaz kış çeşitli etkinliklerin yapılacağı önemli bir potansiyel haline getirmek istediklerini vurgulayan Güngör, "Geçen yıl istatistiklere baktığımızda buraya 100-150 bin ziyaretçi geliyordu. Pandemi kısıtlılığı tabi bunu etkileyebilir. Biz 12 ay burayı işleteceğiz. Yaz ve kış turizmine uygun altyapı oluşturuyoruz. Hedefimiz 500 bin ziyaretçi. Bu zor değil, bu altyapıyı oluşturduğumuzda eğer bu sene pandemi olmasaydı 300 bin rakamını çok rahat yakalayacağımızı düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda 5 yıldız konseptli bölgenin coğrafyasına uygun oteli de kayak merkezine kazandırmak istediklerini anlatan Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin marka değerini yükseltmek istediklerini kaydetti.

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