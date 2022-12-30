Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.

"11 MİLYON PASAPORT BASABİLECEĞİZ"

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"30 MİLYON YÜZ YÜZE İŞLEM YAPILDI"

Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik" diye konuştu.