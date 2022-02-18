Yeni Köprüde Son Kirişler Monte Ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 5 kilometre uzunluğa sahip bulvarı ve 210 metre uzunluğa sahip köprüyü kapsayan İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar süratle devam ediyor. Şehrin kuzeyi ile güneyini bağlayacak proje kapsamında oluşturulan yeni güzergahta kaya dolguları 10 metre yüksekliğe kadar ulaştı. 210 metre uzunluğundaki 7 ayaklı köprüde de son kirişlerin montajı sürüyor.

75 Milyon TL’lik Yatırım

Sürdürülen 75 Milyon TL’lik yatırım ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sır Barajı üzerinde, şehrimizin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni oluşturulan güzergâhta kaya dolgu yüksekliği 10 metreye ulaştı. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 210 metre uzunluğunda 7 ayaklı köprüde de son kirişlerin montajı sürüyor. Bu proje ile bölge ulaşımında önemli bir rahatlama ve tasarruf imkânı sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.