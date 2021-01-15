Yeni ‘Meydan’ Hazırlıkları Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan “Haber Ötesi” programına katıldı. Murat Eğridağ’ın sunumuyla gerçekleşen programda Başkan Güngör, pandemi destekleri, kültür ve turizm çalışmaları, Yedikuyular Kayak Merkezi, Tekke Kentsel Dönüşüm Projesi, Kapalı Çarşı Cephe İyileştirme Çalışması, Valilik Meydanı ve Önsen Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir’in Pandemi Destekleri

Konuşmasına pandemi destekleriyle başlayan Başkan Hayrettin Güngör, “Hamdolsun, denetleme ve süreç idaresi noktasında Hükümetimiz, Valiliğimiz, Sağlık Kurumlarımız ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler en yüksek koordinasyonla çalıştık. İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettiğimiz 40 araç ve 80 personelimiz ile hala salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplu taşıma esnafımıza 2020 yılında araç başında 2 bin TL, 2021 yıl için de araç başında 2 bin 500 TL ilave destek verdik. Bunun bize maliyeti 10 milyon TL oldu. 2021 yılı içinde 12 milyon TL olacak. Servisçi esnafımıza ruhsat indirimi desteği vererek esnaf başına da bin 375 TL katkıda bulunduk. Bu süreçte kepenk kapatan Belediye işyeri kiracısı esnafımızdan kira talep etmedik. Kısmi olarak açık olanlardan da yarısı kadar bir kira bedeli alarak, toplamda 2,5 Milyon TL’lik bir desteğimiz oldu. Düzenli yardım yaptığınız 10 bin civarında hemşehrimize ilave olarak pandemi sürecinde 20 bin hemşehrimize daha gıda desteğinde bulunduk. Bu çalışmalarımızı ilçe belediyelerimiz ve Vefa Destek Grupları işbirliğiyle gerçekleştirdik” dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı

Başkan Güngör, konuşmasının devamında Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olma amacıyla gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları anlattı. Güngör, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği Kahramanmaraş’a şiir ve edebiyat başkenti olmak yaraşır. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın da desteğiyle biz UNESCO'ya yolculuğumuzla ilgili bir tanıtım toplantısı yaptık. Çalışmalarımız kapsamında ‘Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ düzenledik. Burada yılın edebiyat ödüllerini verdik, şiir, resim, öykü, deneme ve ses yarışmaları yaptık. Yarışmalara pandemiye rağmen 4 binden fazla müracaat oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından 100'e yakın şair ve yazarı şehrimizde ağırladık. İkindi Yazıları’nın tıpkıbasımı entelektüel camiada takdir topladı. İnşallah rahmetli Nuri Pakdil ağabeyin ‘Hamle’ ve rahmetli Bahattin Karakoç ağabeyin ‘Dolunay’ dergilerinin de tıpkıbasımını yapacağız. Şehrimizin kültürel birikimini de 2. sayılarını çıkardığımız Yitiksöz ve Evelahir dergilerimizle artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MasterChef Kahramanmaraş

Başkan Güngör geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programı ‘MasterChef’le ilgili olarak, “Covid tedavisi sebebiyle hastanede olduğum için programa katılamadım, ama tamamını izledim. Kahramanmaraş’ımızın mutfak kültüründe de önemli bir yeri var. Biz bunu ‘Maraş Saray Mutfağı’ konsepti ile sunmaya çalışıyoruz. MasterChef’in Tarihi Maraş Kalesi’nde çekilmesi çok anlamlıydı. Bu programımız gerek televizyondan gerekse sosyal medyadan milyonlarca kişiye ulaştı. Kahramanmaraş bölümü, MasterChef’in en çok izlenen bölümleri arasında yer aldı. Çok güzel geri dönüşler oldu” ifadelerini kullandı.

Yedikuyular Markalaşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yüzüyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaştı. Güngör, “Yedikuyular bölgesi, ziyaretçilere Akdeniz ve karasal iklimi bir arada sunuyor. Sadece komşu illerimiz sayıldığında 10 milyonun üzerinde bir ziyaretçiye hitap ediyor. Hamdolsun çalışmalarımızla bölgeye ulaşım sağlayan yolu çift şeritli hale getirdik. Bölgedeki içmesuyu ve otopark sorununu çözdük. Standardı yüksek bir Bedesten inşa ettik. 25 bungalov ev önemli bir yatırım oldu. Bölge için 26 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Bunun da önemli bir kısmı yap işlet modeliyle hayata geçirildi. Yedikuyuları markalaştırmayı hedefliyoruz ve bu sayede bölgeye 12 ay turizme açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllar için 5 yıldızlı otel ve pist çeşitliliği projelerimiz de var. İnşallah bu projeleri de şehrimize kazandıracağız” dedi.

Tekke Tarihi Dokunun Bir Parçası Olacak

Tekke Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak, “İlk etap kapsamında bin konutluk bir dönüşüm hedefliyoruz. Saçaklızade’de inşa ettiğimiz 100 konutu tamamlıyoruz. TOKİ, Kurtlar’da 551 konutun inşasına başladı. Kentsel dönüşüm projeleri üzerinde hükümetimiz ve bakanlığımız da son derece hassas. Tekke’deki hak sahipleriyle de görüşmeler sürüyor. Projemizin tamamlanmasıyla bölge tarihi dokuya uygun mimarisiyle önemli bir merkez olacak” diye konuştu.

Örnek Uygulama Beğeni Topladı

Kapalı Çarşı cephe iyileştirme çalışmalarının esnafın işlerinin etkilenmemesi için geceleri sürdürüldüğünü belirten Güngör, “Kapalı Çarşı, 500 yıllık tarihi olan önemli bir kültürel mirasımız. Zaman içinde tabelalar vesaire bir görüntü kirliliği oluşturur hale gelmiş. Burada finansmanının tamamı belediyemiz tarafından karşılanmak üzere tarihi dokuya uygun bir cephe iyileştirmesi yapıyoruz. Alanda yapılan çalışmalar hem kamulaştırması, hem de hassas bir mimari işçilik gerektirmesi sebepleriyle yavaş fakat sağlıklı ilerletiliyor. Esnafımızın işlerinin etkilenmemesi için geceleri mesai yapıyoruz. Bu kapsamda örnek olarak 2 dükkanımızı tamamladık. Esnafımızla görüşmelerimiz sürüyor. Projemiz hem esnafımız hem de tarihi bölge için çok önemli. İnşallah bu süreci esnafımızla neticelendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Meydan Projesi Üzerinde Çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Özel İdare ve Valilik binasının bulunduğu ada için planlanan projede son durumu da paylaştı. Güngör, “Şehir merkezinde yer alan İl Özel İdare binası fonksiyonel değil. Şehir siluetini de bozuyor. Ada içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış binalar var. Bakanımız Sayın Murat Kurum da şehrimizi ziyaretinde binanın yıkılmasının uygun olacağını düşündüğünü iletmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Özel İdare binası ve bulunduğu adayı kapsayan projemizin hazırlık sürecini başlattık. Önemli bir mesafe aldık. Şehrin tarihi dokusunu yansıtan, ticari alanı ve otoparkıyla çok önemli bir proje olacak. Hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde de Sayın Bakanımıza sunumumuz olacak. Bölgedeki ticari hayatı daha da canlandıracak projemiz şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Önsen Şubat’ta İhaleye Çıkıyor

Önsen Köprüsü projesinin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ihale tarihinin de alındığını müjdeledi. Güngör, “Önsen bölgesi genişlemeye imkân tanıması sebebiyle yeni bir cazibe merkezi olmaya aday bir bölge. Buranın imar planını tamamladık. İlçe belediyemizle buradaki plan sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Yapımı devam eden Kurtlar toplu konutunun yanı sıra köyden mahalleye dönüşen bölgemizde 60 bin civarında hemşerimiz yaşıyor. Yaptığımız çalışmalarla orada bir servis yolu oluşturduk hemşerilerimize ve kontrollü geçiş verdik. Köprü projemiz de tamamlandı, Şubat ayında ihalesini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar köprüyü tamamlamak. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

15 Köprü ve Menfez İnşa Edildi

Büyükşehir Belediyesi’nin yıl içerisinde mahalleler arası kesintisiz ulaşımı sağlama adına önemli köprü ve menfez çalışmaları gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Selimiye Mahallemiz ve bölgedeki 10 mahalle için Deliçay üzerine köprü inşa ettik. Bölgedeki hemşehrilerimiz büyük memnuniyet duydu. Andırın Beşbucak ve Yeşilova, Göksun Değirmendere, Pazarcık Geçgeç, Çağlayancerit Bozlar ve Dulkadiroğlu Sivricehöyük köprülerini de tamamladık. Hükümetimiz, milletvekillerimiz, ilçe belediyelerimiz ve teşkilatımızla Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.