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Yeni sanayi sitesi’ne akıllı kavşak

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi ile Kuzey Çevre Yolu bağlantısında kavşak düzenlemesi yapılıyor.

Yeni sanayi sitesi’ne akıllı kavşak

Yeni sanayi sitesi’ne akıllı kavşak

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi ile Kuzey Çevre Yolu bağlantısında kavşak düzenlemesi yapılıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 17:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında kavşak düzenlemeleri de gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yeni Sanayi Sitesi üst kısmında Mehmet Zülkadiroğlu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu arasında bağlantıyı sağlayan arterde akıllı kavşak düzenleme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 300 metre mesafeli güzergahta refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamada çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceği belirtildi.

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