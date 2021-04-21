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Yeniden Refah Partisi 2 bin aileyi sevindirecek

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Muhammet Aydoğar 2000 paketlik Ramazan yardım paketi çalışması yaptıklarını belirtti. Selamet Derneği ile Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen çalışmada ihtiyaç sahibi 2 bin aile sevindirilecek.

Yeniden Refah Partisi 2 bin aileyi sevindirecek

Yeniden Refah Partisi 2 bin aileyi sevindirecek

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Muhammet Aydoğar 2000 paketlik Ramazan yardım paketi çalışması yaptıklarını belirtti. Selamet Derneği ile Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen çalışmada ihtiyaç sahibi 2 bin aile sevindirilecek.

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:04
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Konu ile ilgili bilgiler veren Başkan Muhammet Aydoğar şunları söyledi;

“Tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin ramazanı şeriflerini en içten dileklerimizle kutlarız. İlkini geçen sene 1400 adet yardım paketi dağıtarak başladığımız yardım paketi dağıtımını bu sene 2000 adet paketlik bir ramazan yardım paketi çalışması yapıyoruz. Selamet derneği ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmada amacımız hem pandemi dönemi hem de ramazan ayı münasebetiyle yardıma muhtaç kalmış vatandaşlarımıza destek olmaktır.

Gönül isterki bu yardım kampanyaları hiç olmasın,hiç yapamayalım ihtiyaç olmasın, ama maalesef sahada görüyoruzki yardıma muhtaç çok insan var,İnşallah Refah iktidarında diyoruzki bolluk ve bereket gelecek.Biz iktidara millete yardım etmek için değil,yoksulluğu kaldırmak için talibiz.

Bakın dikkatinizi çekerim biz henüz seçime girmemiş bir partiyiz.Mecliste vekilimiz yok,herhangi bir belediyemiz yok,belediye encümenimiz,meclis üyemizde yok ama biliyoruzki iman varsa imkanda vardır diyoruz.Biz teşkilatımızın ve hayır sever iş adamlarımızın yardımlarını bir havuzda topladık ve Selamet derneği ile koordineli olarak ihtiyaç sahiblerine ulaştırıyoruz.

Tabi bu dağıtımı yaparken gerek mahalle başkanlarımızın,gerek mahalle muhtarlarımızın gerekse bizlerin tesbit ettiği yardıma muhtaç insanlara dağıtımını yapıyoruz.Bu yardım paketlerini dağıtırken partili partisiz hiç gözetmeksizin dağıtım yapıyoruz.Amacımız Allahın rizasını kazanmak değerli hemşehrilemizin gönüllerine girmek.

Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Ramazan ayı,günü geceleri özellikle Kadir gecesi dualarımızın kabul edileceği müjdesi verilmiştir,Allahın bize bizden daha yakın olduğunu dua ettiğimiz zaman dualarımızın kabul edileceğini ve dualarımıza icabet ettiğini söylemiştir.Öyleyse neden duaya ellerimizi , Mevlaya gönüllerimizi açmayalım diyor tüm hemşehrilemizin Ramazan’ını kutluyorum.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:17
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