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Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş teşkilatı: "İstifa iddiaları asılsızdır"

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı, son günlerde partide yaşandığı iddia edilen istifalar hakkında bir açıklama yaptı. İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Nevzat Aksu, partinin mevcut durumunu ve iddialara yönelik tepkisini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş teşkilatı: "İstifa iddiaları asılsızdır"

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş teşkilatı: "İstifa iddiaları asılsızdır"

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı, son günlerde partide yaşandığı iddia edilen istifalar hakkında bir açıklama yaptı. İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Nevzat Aksu, partinin mevcut durumunu ve iddialara yönelik tepkisini dile getirdi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:16

Nevzat Aksu yaptığı açıklamada, "Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından ilimizde ve Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi büyük bir zafer kazanmıştır. Seçim sonrası yapılan yönetim değişikliklerinde görev almayan ve şu anda partimizde herhangi bir resmi sorumluluğu bulunmayan bazı kişilerin, önemli bir pozisyondan ayrılıyorlarmış gibi algı yaratmaya çalışmaları tamamen gerçek dışıdır," dedi.

Aksu, partinin kuruluş aşamasında bir süre görev almış olan bu kişilerin, sadece parti üyeliği dışında hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün olmadığını belirterek, bu tür açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. "Yeniden Refah Partisi teşkilatlarında şu anda görevli olmayan kişiler tarafından yapılan bu açıklamalar tamamen yanlıştır. Kendilerini tarafsız gazeteci olarak tanıtan bazı kişilerin bu tür paylaşımlar yaptığını biliyoruz. Ancak herkesin bilmesini isteriz ki, rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan ancak toz götürür," diye ekledi.

Aksu’nun açıklaması, parti içindeki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş teşkilatı, bu tür söylentilere karşı duruşunu güçlü bir şekilde sergilemeye devam edeceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Teşkilatı: İstifa Iddiaları Asılsızdır
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