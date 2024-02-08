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Yeniden Refah’tan Kahramanmaraş’a Mühendis Aday

Yaptığı çalışmalar ve izlediği politika ile iktidar partisinin alternatifi olduğunu gösteren Yeniden Refah Partisinin Kahramanmaraş’ta seçim kazanma kozu mühendis aday oldu. Mühendis vizyonu ve disiplini şehri yeniden ayağa kaldırmak için uğraş verecek.

Yeniden Refah’tan Kahramanmaraş’a Mühendis Aday

Yeniden Refah’tan Kahramanmaraş’a Mühendis Aday

Yaptığı çalışmalar ve izlediği politika ile iktidar partisinin alternatifi olduğunu gösteren Yeniden Refah Partisinin Kahramanmaraş’ta seçim kazanma kozu mühendis aday oldu. Mühendis vizyonu ve disiplini şehri yeniden ayağa kaldırmak için uğraş verecek.

08 Şubat 2024 Perşembe 16:27

Yeniden Refah Partisi’nin merakla beklenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı. Yeniden Refah Partisi’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi olan ve İl Başkanlığı görevini yürüten Muhammed Aydoğar oldu.

Açıkladığı ilçe belediye başkan adaylarıyla 31 Mart yerel seçimlerinde iddiasını ortaya koyan Yeniden Refah Partisi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne mühendis aday göstererek iddiasını oraya da taşıdı. 14 Mayıs Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olarak kamuoyu tarafından “Dengeleri değiştiren aday” olarak nitelendirilen Aydoğar, daha sonra İl Başkanlığı görevine atanarak partisini yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlamıştı.

“KAHRAMANMARAŞ’I TEKRAR AYAĞI KALDIRMAK İÇİN GEREKLİ MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ”

Adaylığın kendisine tebliğ edilmesinin ardından ilk açıklamalarını yapan Aydoğar, Kahramanmaraş’ı tekrardan ayağa kaldırmak adına gerekli mücadeleyi yapacaklarını söyledi. Kahramanmaraşlılardan destek isteyen Aydoğar; “Yıldönümünü yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehrimize hizmet noktasında projelerin öne çıktığı bir mahalli seçimlere gidiyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezimiz Kahramanmaraş’ın deprem bölgesi olması sebebiyle şehrimizin tekrardan yenilenmesi, ihyası, inşası, şehrimizin tekrardan ayağa kalkması, Milli Görüş Belediyeciliği anlayışıyla rantın, rüşvetin olmadığı, liyakatin ve ehliyetin hakim olması gereken belediyecilik olması için bir çalışma yürüttü. Şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının bir mühendis aday olması noktasında ortak fikirde bulundular. Benim de makine mühendisi olmam ve mühendislik ilim ve bilimlerine hakim olmam sebebiyle beni bu göreve layık gördüler. Bizler, Kahramanmaraş’ın tekrardan ayağa kalkması adına gerekli mücadeleyi ve çalışmayı yapacağız. Tüm Kahramanmaraş’tan milli görüşün belediye başkan adaylarına ilçelerimizde, büyükşehir belediyemizde destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİN MÜHENDİS ADAYA İHTİYACI VARDI”

1989 yılında olduğu gibi Kahramanmaraş’ı tekrardan milli görüş belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini dile getiren Aydoğar, Kahramanmaraş’ın mühendis bir adaya ihtiyacı olduğunu ve genel merkezlerinin bu doğrultuda kendisini aday gösterdiğini belirtti. Aydoğar; “1989 yılında olduğu gibi Kahramanmaraş’ı milli görüş belediyeciliği ile tekrar tanıştırmak istiyoruz. Kahramanmaraş’a hizmet etmek istiyoruz. Şehrimizin bir mühendis adaya ihtiyacı olduğunu genel merkezimiz araştırmasını ve çalışmasını yaptılar. Benim üzerimde bir mühendis olmam sebebiyle ittifak sağlandı. Kahramanmaraş’ta esnaf, emekli, memur kiminle karşılaşsak bizden büyükşehir belediye başkan adayımızı bekliyorlardı. Bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak atanmış bulunmaktayım. Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah’tan Kahramanmaraş’a Mühendis Aday
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