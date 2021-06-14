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Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Bağımlılıklarla Mücadele İçin Yeni Projeler Geliştirecek

Yeşilay Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle “Proje Döngüsü Eğitimi” almaya hak kazandı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Bağımlılıklarla Mücadele İçin Yeni Projeler Geliştirecek

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Bağımlılıklarla Mücadele İçin Yeni Projeler Geliştirecek

Yeşilay Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle “Proje Döngüsü Eğitimi” almaya hak kazandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 17:27
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Program kapsamında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki şube personeli ve gönüllülerden oluşan 35 kişiye eğitim verildi. Verilen eğitimler sayesinde katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Yeşilay, eğitim alan 3 şubesi ile bağımlılıklarla mücadelede yeni projeler hayata geçirerek, sağlıklı nesiller vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitimi tamamlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Yeşilay Kahramanmaraş şube başkanı Adnan Alagöz şunları söyledi:

“Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttüğümüz pek çok proje bulunuyor; ancak sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele etmek için her zaman yaratıcı projelere ihtiyaç var. Bu noktada da bölgelerin ihtiyaçlarını bilen bizlere, yani şubelere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu eğitim sayesinde artık hem projeler geliştirecek hem de projelerimiz için kaynak yaratabileceğiz. Yeşilay’a gönül veren arkadaşlarımızla birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız. Yeni projelerimizle bağımlılıklarla mücadelemizi güçlendirerek sürdürecek ve Kahramanmaraş’a katkılarımızı daha da artıracağız.”

Eğitimler sayesinde bağımlıları topluma kazandıracak projeler geliştirilecek

“Proje Döngüsü Eğitimi” kapsamında proje nedir, bütçe hazırlama, bakanlık projelerine proje yazma, bakanlıkların hibe programlarını inceleme, kalkınma ajansları proje yazma gibi kapsamlı bir eğitim veriliyor. Eğitim sonrası hayata geçirilmesi planlanan proje fikirlerinin uygun hibe kaynaklarından fonlanması ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği güçleniyor. Teknik destek eğitiminin dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasını sağlayacak katma değer unsurları da içerdiğini belirten Alagöz “Her proje dezavantajlı durumdaki bağımlıların hayata tutunmalarına yönelik atılan, onları bağımlılıklarından kurtaran, sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri kazanmalarına destek olan bir adım anlamına geliyor. Bu nedenle yeni projeler için ayrıca çok mutluyuz. Bu projelerin yanı sıra Yeşilay olarak önleyici çalışmalara da çok önem veriyor ve sanattan spora farklı alanlarda sağlıklı yaşamı teşvik eden pek çok proje hayata geçiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile öğrencilerde ve ailelerinde bağımlılıktan uzak ve sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile öğrencilerin erken yaşlarda bağımlılıkların zararları üzerine düşünmelerini hedeflerken; Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ve Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile de bağımlılıklarla mücadelede sanatın gücünden destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:36
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