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Yeşilay Varsa Hayat Var

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Yeşilay Varsa Hayat Var

Yeşilay Varsa Hayat Var

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

03 Mart 2022 Perşembe 19:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Yeşilay Haftası’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yeşilay Şube Başkanımız Adnan Alagöz ve değerli yönetim kurulu üyelerini misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yeşilay Haftası’nın sağlıklı yaşam için önemli bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Bu kapsamda tüm Yeşilay çalışanlarını ve gönüllülerimizi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ise, “Yeşilay Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş Şubesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü ziyaret ettik. Sağ olsun bizleri çok güzel karşıladı. Çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Yeşilay Varsa Hayat Var
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