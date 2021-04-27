Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır Olmaz
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır...
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı

Yeşilgöz’de çalışmalar devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilgöz Mesire Alanı’nda başlatılan projede köprü montajları, çevre duvarı ve ahşap imalatları sürüyor.

Yeşilgöz’de çalışmalar devam ediyor

Yeşilgöz’de çalışmalar devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilgöz Mesire Alanı’nda başlatılan projede köprü montajları, çevre duvarı ve ahşap imalatları sürüyor.

27 Nisan 2021 Salı 12:53
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulunan Yeşilgöz Mesire Alanı’nda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplamda 33 bin metrekare alana sahip tesiste hayata geçirilen projeyle doğal güzellikler korunuyor. Çalışmalarla, mesire alanındaki köprüler yenileniyor ve ahşap mobilya montajları gerçekleştiriliyor. Sürdürülen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin dokusuna uygun taş duvar çalışmamız tamamlanmak üzere. Otopark, büfe, mangal ve oyun alanlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bölgedeki imalatın büyük çoğunluğunu atölyelerimizden karşılıyoruz. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla Yeşilgöz’ün turizm potansiyeli daha da artmış olacak” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Yeşilgöz’de çalışmalar Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Serdar Tuncer’in Konuğu Oldu
Başkan Güngör Serdar Tuncer’in Konuğu Oldu
Osman Okumuş'tan fabrika ziyareti
Osman Okumuş'tan fabrika ziyareti
Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası
Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası
Kahramanmaraş esnafı çare bekliyor
Kahramanmaraş esnafı çare bekliyor
Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"
Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber