Yılın ilk günlerinde onlar üşümesin diye çabaladılar

Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Kahraman Yürekler Derneği Kırsal kesimdeki çocuklara yeni yılı kutlamak amacıyla 60 adet, mont, bere, eldiven ve bot hediye etti.

İlk olarak Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Alişar mahallesinde özellikle köylerde yaşayan çocuklar için bir yardımlaşma faaliyeti gerçekleştirdiler.

Dernek Başkanı Ümit Bayrak ve gönüllü yönetim kurulu üyeleri çocuklarla tanışarak birlikte zaman geçirdi. Dernek yetkilileri çocuklar için getirdikleri hediyeleri teslim etti.

Bayrak, “Kahraman Yürekler, umut olmaya devam ediyor. Her zaman yaptığımız yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardımlarımız hayırseverlerin yaptığı bağışlarla sürekli devam edecektir. Kış günlerinde çocuklarımız üşümesin diye bot, mont, bere, atkı ve eldiven yardımında bulunduk bu kış günlerinde hem çocuklarımızı ısıtalım hem de onların mutluluğu ile içimizi ısıtalım istedik. Bu çalışmada bize destek veren hayırseverlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.” şeklinde konuştu.

Mutlulukları yüzlerinden okunan, çocukların ise yapılan yardımlardan dolayı Kahraman Yürekler Derneği yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

