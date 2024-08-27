Yılmaz Taner Şarkılarıyla Kahramanmaraş’ta Unutulmaz Gece Yaşattı

KAFUM’da gerçekleştirilen konserde birbirinden değerli parçaları müzikseverler için seslendiren Taner’e katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı.

Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve uzun bir aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem bir konserle devam etti. Pop müziğin sevilen ismi Kahramanmaraşlı Yılmaz Taner, geniş repertuarı ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konserde Taner;Şahane, Rivayet, Kapılar ve Tanıdık gibi kendi parçalarının yanı sıra Güneş Gibi Yeniden Doğayım, Vermem Seni, Ellerine Sağlık, Dünyadan Uzak, Delikanlım, Hangimiz Sevmedik, Bahçe Duvarından Aştım, Kıyamadım İkimize, Güzeller İçinden, Sana Değer, Kuzu Kuzu, Unutamadım ve Haydi Söyle gibi unutulmaz eserleri müzikseverler için seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde enerjisiyle izleyicileri coşturan Taner, müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar da sevilen sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı.

“Çocukluğumun Geçtiği Fuarda Sahne Almak Heyecan Verici”

Çocukluğunun geçtiği Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sahne almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Kahramanmaraşlı sanatçı Yılmaz Taner, “Öncelikle bu muhteşem organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Zor günler geçiren bir Kahramanmaraş var ancak eminim ki küllerinden yeniden doğacak. Bir Kahramanmaraşlı olarak çocukluğumun geçtiği fuarda sahne almak da benim için çok özel. Büyükşehir Belediyesinin bu geleneği devam ettirmesini de çok değerli. İnşallah nice güzel buluşmalara” diye konuştu.