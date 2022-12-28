Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konserden söyleşiye çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. 30 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Yitiksöz Söyleşileri’nin konuğu Prof. Dr. Bilal Kemikli olacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek program, saat 19.00’da edebiyatseverlerle buluşacak. Akademisyen – Yazar Kemikli, söyleşide “Süleyman Çelebi’den Mehmet Akif’e Mevlid’de Buluşmak” konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.