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Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Yitiksöz ve Evvelahir dergileri Mayıs – Haziran sayısıyla okuyucularla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler ücretsiz olarak elektronik dergi formatlarıyla da edebiyat dostlarının beğenisine sunuluyor.

Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı

Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Yitiksöz ve Evvelahir dergileri Mayıs – Haziran sayısıyla okuyucularla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler ücretsiz olarak elektronik dergi formatlarıyla da edebiyat dostlarının beğenisine sunuluyor.

15 Haziran 2021 Salı 16:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, şehrin kültür envanterine 13 eserin yanı sıra süreli yayınlardan Yitiksöz ve Evvelahir isimli dergiler de dâhil edildi. Tasarımdan mizanpaja tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Yitiksöz ve Evvelahir dergileri Mayıs – Haziran’da yayımlanan yeni sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Dördüncü sayısında şehir, kültür ve sanat dergisi Evvelahir; Yavşan ve Başkonuş Yaylalarından Yeni Güzel Adam Edebiyat Müzesine, Âşık Mahzuni Şerif’ten Afşin’e birçok konuda farklı perspektifler sunuyor. Şehrin edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz ise; Cengiz Aytmatov, Cahit Zarifoğlu ve Alaaddin Özdenören gibi Türk Edebiyatının portrelerini ustaca ele alıyor. Mayıs – Haziran sayılarından itibaren Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de yayımlanacak eserler UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanından yapılacak başvuru sürecine katkıda bulunacak. Her iki dergi de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca yayınlar ücretsiz olarak elektronik dergi formatlarıyla da edebiyat dostlarının beğenisine sunuluyor. Okuyucular https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi adresi üzerinden her iki derginin de aktüel ve geçmiş sayılarına ulaşabiliyor.

Kahramanmaraş Dünyaya Açılıyor

Evvelahir dergisinin yeni sayısında sunuş yazısında Başkan Güngör, “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvuru sürecine uygun olarak ve Kahramanmaraş’ımızı yurtdışına da tanıtmak için bu sayıdan itibaren dergilerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanacak. Bu şekilde Evvelahir dergimiz Kahramanmaraş’ımızın dünyaya açılan penceresi olacak” ifadelerini kullandı.

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Yitiksöz Ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı
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