Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve şehrin kültür envanterini zenginleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz’ün 14’üncü sayısı yayımlandı. Şehrin sanat,edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısında; Mehmet Aycı, Cengizhan Konuş, Gülçin Yağmur Akbulut, Ali Ulvi Temel, Mürsel Sönmez, Mustafa Kara, Fatih Ertugay ve SelvigülKandoğmuş Şahin gibi pek çok usta şair ve yazarın kaleme aldığı şiir, deneme ve makale türünde eserler bulunuyor. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatındahttps://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari internet adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.