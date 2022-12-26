Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek Kimliğini Edebiyatı Yansıtır”
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek...
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ Konusunu Ele Aldı
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’...
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz’ün yeni sayısı okurlarla buluştu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz’ün yeni sayısı okurlarla buluştu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve şehrin kültür envanterini zenginleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz’ün 14’üncü sayısı yayımlandı. Şehrin sanat,edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısında; Mehmet Aycı, Cengizhan Konuş, Gülçin Yağmur Akbulut, Ali Ulvi Temel, Mürsel Sönmez, Mustafa Kara, Fatih Ertugay ve SelvigülKandoğmuş Şahin gibi pek çok usta şair ve yazarın kaleme aldığı şiir, deneme ve makale türünde eserler bulunuyor. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatındahttps://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari internet adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubatlı Kadınlar, Bilgi ve Kültür Evleri’nde Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor
Onikişubatlı Kadınlar, Bilgi ve Kültür Evleri’nde Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor
Kahramanmaraş’ta çocukları sevindirdiler!
Kahramanmaraş’ta çocukları sevindirdiler!
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
TÜMKİAD 3. Yılını özel bir geceyle kutladı
TÜMKİAD 3. Yılını özel bir geceyle kutladı
Kahramanmaraş’ta dev hindiler pazarda boy gösterdi!
Kahramanmaraş’ta dev hindiler pazarda boy gösterdi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber