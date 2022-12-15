Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim...
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın...
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya...
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf...
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler...

Ykm Öğrencilerinden Kardeş Okula Hediye Jesti

Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki öğrenciler, kardeş okul ilan ettikleri Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’ndaki arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ykm Öğrencilerinden Kardeş Okula Hediye Jesti

Ykm Öğrencilerinden Kardeş Okula Hediye Jesti

Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki öğrenciler, kardeş okul ilan ettikleri Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’ndaki arkadaşlarıyla bir araya geldi.

15 Aralık 2022 Perşembe 19:51

Yaklaşık 11 ay önce kapılarını açan ve Türkiye’nin bu alandaki en büyük 2.merkezi olan Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocuklar ve annelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1300 çocuğun sanattan spora ve eğitimden sosyal-kültürel etkinliklere kadar gelişimlerine katkı sunan birçok çalışmanın yapıldığı Yetim Koordinasyon Merkezi, Izgın Mahallesi’nde bulunan Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki çocuklar, kardeş okul ilan ettikleri Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, kardeşlik bağlarını güçlendirecek bu ziyarette çocukları yalnız bırakmadı. Yetim çocuklar, kardeş okuldaki öğrenciler için çeşitli hediyeler hazırlamayı da ihmal etmedi. Götürülen hediyeler, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte öğrencilere verildi.

Etkinlikle ilgili konuşan Yetim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Fazilet Seviç, “Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulumuza kardeş okul ziyaretinden bulunduk. Kardeş okulumuzdaki öğrenciler, kısa bir süre önce merkezimizi ziyaret etmişlerdi. Biz de iadeyi ziyarette bulunduk. Çocuklarımızın kardeşleri ile buluşacakları güzel bir ortam oluşsun istedik. Kardeşlik pekişsin istedik. Belediye başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, okuldaki idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okul müdürü Ramazan Yaman ise, “Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’na yapılan etkinlikten dolayı Sayın Başkanımız Mehmet Gürbüz’e ve Yetim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Fazilet Seviç’e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz hediyelerine kavuştular ve çok mutlu oldular. Bu güzel düşünce ve ilgi bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah başka etkinliklerde de bir araya geliriz” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ziyaretin önemine vurgu yaparak, “Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki yavrularımızla beraber kardeş okul ilan ettiğimiz Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulumuzdaki yavrularımızı ziyaret ettik. Onlara 2023 yılı öncesinde hediyeler takdim ettik. 2023’ü biz Türkiye yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Gözleri çakmak çakmak bu yavrularımızla 2023 yılına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben onlarla güne başladığım için çok mutluyum. Çok güzel eğitim imkanları var. Hükümetimize müteşekkiriz. Eğitim olanakları mükemmel. Eğitimle ilgili her türlü yardımı sunma gayretinde olan yerel idareleri var. Bugün burada olmak beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ykm Öğrencilerinden Kardeş Okula Hediye Jesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Yeni Hizmet Binasına Taşındı
TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Yeni Hizmet Binasına Taşındı
Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!
Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Başkan Güngör, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Tuzcuoğlu’nu Ağırladı
Başkan Güngör, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Tuzcuoğlu’nu Ağırladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber