Ykm Öğrencilerinden Kardeş Okula Hediye Jesti

Yaklaşık 11 ay önce kapılarını açan ve Türkiye’nin bu alandaki en büyük 2.merkezi olan Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocuklar ve annelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1300 çocuğun sanattan spora ve eğitimden sosyal-kültürel etkinliklere kadar gelişimlerine katkı sunan birçok çalışmanın yapıldığı Yetim Koordinasyon Merkezi, Izgın Mahallesi’nde bulunan Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki çocuklar, kardeş okul ilan ettikleri Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, kardeşlik bağlarını güçlendirecek bu ziyarette çocukları yalnız bırakmadı. Yetim çocuklar, kardeş okuldaki öğrenciler için çeşitli hediyeler hazırlamayı da ihmal etmedi. Götürülen hediyeler, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte öğrencilere verildi.

Etkinlikle ilgili konuşan Yetim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Fazilet Seviç, “Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulumuza kardeş okul ziyaretinden bulunduk. Kardeş okulumuzdaki öğrenciler, kısa bir süre önce merkezimizi ziyaret etmişlerdi. Biz de iadeyi ziyarette bulunduk. Çocuklarımızın kardeşleri ile buluşacakları güzel bir ortam oluşsun istedik. Kardeşlik pekişsin istedik. Belediye başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, okuldaki idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okul müdürü Ramazan Yaman ise, “Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulu’na yapılan etkinlikten dolayı Sayın Başkanımız Mehmet Gürbüz’e ve Yetim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Fazilet Seviç’e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz hediyelerine kavuştular ve çok mutlu oldular. Bu güzel düşünce ve ilgi bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah başka etkinliklerde de bir araya geliriz” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ziyaretin önemine vurgu yaparak, “Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki yavrularımızla beraber kardeş okul ilan ettiğimiz Izgın Şehit Ahmet Ece Ortaokulumuzdaki yavrularımızı ziyaret ettik. Onlara 2023 yılı öncesinde hediyeler takdim ettik. 2023’ü biz Türkiye yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Gözleri çakmak çakmak bu yavrularımızla 2023 yılına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben onlarla güne başladığım için çok mutluyum. Çok güzel eğitim imkanları var. Hükümetimize müteşekkiriz. Eğitim olanakları mükemmel. Eğitimle ilgili her türlü yardımı sunma gayretinde olan yerel idareleri var. Bugün burada olmak beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.