Yunus Ceren’den 12 Şubat mesajı

Ceren, mesajında şunları söyledi;

“Vatanımızın işgaline karşı Türk Milletinin direnişinin en güzel örneklerinden birini göstererek tarihe adını altın harflerle yazdıran Kahramanmaraş, her ferdi ile milli mücadelenin kahramanıdır.

102 yıl önce, destansı bir kahramanlık hikayesi yazan, yürekleri vatan sevgisiyle dolu; gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm Kahramanmaraş halkı, canları pahasına mücadele vererek düşman kuvvetlerini bozguna uğratmışlardır.

Bizler de Ecdadımızdan emanet aldığımız kadim şehrimizi, hak ettiği yere ulaştırmak için hiç yılmadan çalışıyoruz.

12 Şubat ruhundan aldığımız ilhamla, atalarımızın bize bıraktığı mukaddes ve nadide emaneti korumayı en kutsal vazife addediyoruz.

Bu anlamlı günde, 12 Şubat destanının kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, tüm Kahramanmaraş halkımızın Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum.”