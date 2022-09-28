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Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri 2022-23 eğitim yılında ilk ve ortaokullar ile liselerde faaliyet gösteren öğrenci servislerinde denetimleri sıkılaştırdı. Şehir genelinde emniyet güçleriyle birlikte yürütülen uygulamalarda araçların yönetmelik kurallarına uygunluğu denetleniyor.

Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri 2022-23 eğitim yılında ilk ve ortaokullar ile liselerde faaliyet gösteren öğrenci servislerinde denetimleri sıkılaştırdı. Şehir genelinde emniyet güçleriyle birlikte yürütülen uygulamalarda araçların yönetmelik kurallarına uygunluğu denetleniyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehir genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Toplu taşıma araçları ve merkezi arterlerdeki trafiği denetleyen Zabıta ekipleri; öğrenci servisi denetimlerine de yoğunluk verdi. 2022 – 23 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullar ile liselerde faaliyet gösteren “J” plakalı servisler yönetmelik çerçevesinde denetleniyor. Uygulamalarda, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin korunması adına servis araçlarında hijyen ve yolcu taşıma yönetmeliğine uygunluk standartları kontrol ediliyor. Emniyet güçleriyle birlikte eşzamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara aykırı durumların tespiti halinde cezai işlem uygulanıyor.

Öğrencilerimiz Önceliğimiz

Zabıta Daire Başkanlığından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Sorumluluk sahamızdaki tüm bölgelerde eşzamanlı denetim gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizde, öğrenci servisi ruhsatlı araçların dışında taşıma yapılmaması, koltuk ve yolcu sayısı, güzergâh, araç genel temizlik standartlarını denetliyoruz. Öğrencilerimizin sağlığının ve güvenliğinin temini önceliğimiz. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyulması konusunda uyarılarımıza ve denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Velilerimiz, öğrenci servisleriyle ilgili talep ve şikayetlerini ALO 153 hattından bizlere ulaştırabilir” denildi.

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Zabıta’ndan Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim
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