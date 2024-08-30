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Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

30 Ağustos 2024 Cuma 13:44

Kutlama programına katılan Başkan Görgel, “Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor; bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı kutlamaları, eski Valilik önünde gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer ve şehir protokolü, Şeyhadil Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Valilikte tebrik kabulü gerçekleştirildi.

Çeşitli Gösteriler Katılımcılarla Buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kahramanmaraş Adliyesi önünde gerçekleştirilen bir dizi programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir dinletilerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, katılımcılara müthiş bir performans sergiledi. Askeri araçların geçişi ile devam eden kutlama programı, geçit töreniyle noktalandı.

“Milli Mücadelemiz Büyük Taarruz ile Taçlanmıştır”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ta başlayan kurtuluş kıyamının akın akın büyüyerek tüm Anadolu’ya yayıldığı ve aziz topraklarımızın emperyalist güçlerden temizlendiği 30 Ağustos zaferinin 102. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin azim ve kararlılığının en güzel örneğidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız milletimizin bağımsız Türkiye aşkının en açık delilidir. ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ tercihiyle baş başa bırakılan Türk milletinin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin ispatıdır. Milli Mücadele’miz 102 yıl önce Büyük Taarruz ile taçlanmıştır. Aziz ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev ise de bu mukaddes emanete sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bizler, aynı ruh ve inançla ülkemiz ve milletimiz için gayret göstermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, “Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor; bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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