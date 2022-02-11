Zafer Yaşar’dan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Zafer Yaşar mesajında; “Düşman işgaline karşı Türk milli mücadelesini başlatan Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yılına ulaşmanın onurunu yaşıyoruz.

Düşmana, bu toprakların bizim olduğu ve sonsuza kadarda kalacağımızın göstermenin adıdır. Vatanımızda Ay Yıldızlı bayrağın inmeyeceğini, minarelerden yükselen ezan sesinin de dinmeyeceğinin işaretidir.

Bugün bizlere düşende, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi bundan sonrada geçmişten aldığı bu güçle yarınlara umutla bakmaya devam edecektir.

Önemi yüzyıllar boyu devam edecek olan bugün dolayısıyla tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum.” dedi.