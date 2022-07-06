Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri muhtarları bilgilendirdi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri muhtarları bilgilendirdi
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’

Zafer Yaşar’dan bayram mesajı

İzomir Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zafer Yaşar’dan bayram mesajı

Zafer Yaşar’dan bayram mesajı

İzomir Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:16
banner459

Yaşar, mesajında, dini bayramların Müslümanların birbirine kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız.

Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Zafer Yaşar’dan Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSDER’den bayram mesajı
KOSDER’den bayram mesajı
Ziya Yenipınar’dan bayram mesajı
Ziya Yenipınar’dan bayram mesajı
Isımar Doğalgaz’dan bayram mesajı
Isımar Doğalgaz’dan bayram mesajı
Halit Orhan'dan Bayram Mesajı
Halit Orhan'dan Bayram Mesajı
Gedemenli Gayrimenkul’den bayram mesajı
Gedemenli Gayrimenkul’den bayram mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber