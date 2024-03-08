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Zeynep Arıkan, “Kadınların insan haklarını aramamız ve korumamız gerek”

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeynep Arıkan, “Kadınların insan haklarını aramamız ve korumamız gerek”

Zeynep Arıkan, “Kadınların insan haklarını aramamız ve korumamız gerek”

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Mart 2024 Cuma 10:57

Arıkan mesajında "Yıllardır ülkemizde  8 Mart dünya Kadınlar günü vesileyle. Kadın haklarını konuşur tartışırız, bizde aynı şekilde yıllardır üstüne basa basa dile getirdiğimiz gibi Kadın hakları değil, İnsan hakları evrensel beyannamesiinde belirtildiği şekliyle, Kadınların İnsan Haklarını konuşmalı ve hayata geçirmeliyiz… Kadına karşı her türlü ayrımcılığı, fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik şiddetin önlenmesini sağlamalıyız. Kadınların eşit temsiliyet hakkını aramalı, kadınların mutlaka karar mekanizmalarında eşit şekilde yer almasınının mücadelesini vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Kadına verilen değer ve desteğin artmasıyla toplumun dahi iyiye doğru ilerleyeceğini aktaran Arıkan, şunları belirtti: “Kadınlar, yaşamın her aşamasında varlıklarıyla bize ışık tutan, sağlam bir toplum yapısını oluşturan, güçleriyle bize ilham veren birer kahramandırlar. Kadınlar, toplumu şekillendiren ve geleceği aydınlatan temel taşlardır.”

Kadınların hayattaki rollerini takdir etmenin önemine vurgu yapan Arıkan, mesajında şunları kaydetti: “Hayatın zorluklarıyla başa çıkarken; kadınlar, güçlü duruşları ve dayanıklılıklarıyla adeta birer  mihenk taşı gibidirler. Sevgi dolu yürekleriyle çocuklarını büyütürler, iş hayatında emek verirler, toplumsal sorumluluklarını üstlenirler ve birçok alanda büyük başarılar elde ederler. Kadınlar, hayatımızın her alanında büyük bir etkiye sahiptir. Kadınların varlığı, dünyayı daha iyi bir yer haline getirir ve geleceğe umutla bakmamızı sağlar. Bugün ve her gün, kadınların değeri ve önemi hatırlanmalıdır.Kadınların hayattaki rollerini takdir etmek ve haklarını savunmak; daha adil, eşitlikçi ve güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Bu vesile ile , daha güzel günler görme umudu ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum!”

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Arıkan“Kadınların Insan Haklarını Aramamız Ve Korumamız Gerek”
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