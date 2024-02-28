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Zeynep Özbaş Arıkan, “Önce depremin yaralarını saracağız”

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda önce depremin yaralarını hızlı bir şekilde saracaklarını akabinde Kahramanmaraş sınırları içinde yaşayan herkesin en iyi hizmeti alması için çalışacaklarını söyledi.

Zeynep Özbaş Arıkan, “Önce depremin yaralarını saracağız”

Zeynep Özbaş Arıkan, “Önce depremin yaralarını saracağız”

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda önce depremin yaralarını hızlı bir şekilde saracaklarını akabinde Kahramanmaraş sınırları içinde yaşayan herkesin en iyi hizmeti alması için çalışacaklarını söyledi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 08:55

Arıkan, Kahramanmaraş İttifakı’nın paydaşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Pazarcık’ta düzenlediği Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Depremin üzerinden 13 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen depremin yaralarının hala sarılmadığını ve onbinlerce vatandaşın mağduriyet içinde sorunlarına çözüm aradığını belirten Arıkan, depremin merkez üssü olarak dünya literatürüne geçen Pazarcık’ın 13 aydır hizmet alamamasının bedelini vatandaşa ödetmeyeceklerini dile getirdi.

“Pazarcık, ne kadar hizmet alabildi? Neredeyse hiç!”

Arıkan, “Pazarcık’a en son CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ile birlikte 6 Şubat’ın 1’inci yıldönümünde geldik. Pazarcıklı hemşehrilerimiz o ziyaretimizde de bizleri yalnız bırakmadı bu ziyaretimizde de! Şimdi sizlere Pazarcık ile diğer ilçelerimizle Kahramanmaraş ile çok daha güzel çok daha mega projeler sunmak isterdim. Ama depremin üzerinden henüz 13 ay geçti. O günleri çok büyük acılarla hatırlıyoruz. Bu nedenle biz, önce depremin yaralarını saracağız. Önce Pazarcık’ı ayağa kaldırmamız lazım. Önce Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmamız lazım. Sonrasında inşallah Kahramanmaraş’ı hak ettiğimiz değerleri görebileceğimiz, en insanca yaşayacağımız hale getireceğiz. Geçtiğimiz 13 ay içinde mevcut idareciler, Pazarcık’ın yaralarını ne kadar sardı? Pazarcık, ne kadar hizmet alabildi? Neredeyse hiç! Bu çok acı, çok üzücü! Biz aynı sıkıntıyı maalesef diğer ilçelerimizde de Kahramanmaraş’ta da yaşıyoruz. Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. Soruyorum: Ne vaat etti? Sizin sorunlarınızla ilgili ne çözüm üretti? Hiçbir çözüm sunmadı” dedi

“Memnun değilseniz mecbur değilsiniz”

31 Mart seçimlerinin vatandaşın istediği büyük değişimi yaşamak için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Arıkan, şöyle konuştu: “Şimdi seçmeni, bizden değilseniz hizmet alamazsınız, diye tehdit ediyorlar. Kendilerinden olanlar ne kadar hizmet aldı? Pazarcık’ın da Kahramanmaraş’ın da bir an önce ayağa kalkabilmesi için çok büyük bir değişiklik, çok büyük bir değişim yapmak lazım. Bu değişimi yapmak için de en büyük fırsat 31 Mart 2024 yerel seçimleri. Onun için ben sizden 1’er oy değil en az 5 oy, 10 oy getirmenizi istiyorum. Bu değişimi bu defa yakalayamazsak Kahramanmaraş 5 yıl daha hizmet alabilme hayali kurmaya devam edecek. Burada Fatih’te, Cengiz Topel’de yıkımı yaşayan merkez üssü Pazarcık olarak dünya literatürüne geçtiği bir yerde 13 aydır hizmet alamamanın bedelini bizler artık ödemek istemiyoruz. Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde vatandaşlarımız en iyi hizmeti almayı hak ediyor. Biz, mesafe gözetmeksizin, ayrım yapmaksızın Kahramanmaraş sınırları içerisinde yaşayan herkesin en iyi hizmeti almasını sağlamaya çalışacağız. Buradan bunun sözünü veriyoruz. Sizden de büyükşehirde bana, ilçelerde de adaylarımıza destek vermenizi istiyoruz. Bizim; memnun değilseniz mecbur değilsiniz, diye çok yoğun kullandığımız bir sloganımız var. Hiçbir şeye mecbur değiliz.”

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Özbaş Arıkan“Önce Depremin Yaralarını Saracağız”
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