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Zeytin tarımında doğrular ve yanlışlar

" Yaşam iksiri zeytinimizi en doğal hali ile sofralarımıza ulaştırabilmek umuduyla"

Zeytin tarımında doğrular ve yanlışlar

Zeytin tarımında doğrular ve yanlışlar

" Yaşam iksiri zeytinimizi en doğal hali ile sofralarımıza ulaştırabilmek umuduyla"

08 Ekim 2020 Perşembe 15:26

İlimizde zeytin yetiştiriciliği, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün özverili çalışmaları neticesinde önemli bir konuma gelmiştir. Bir yandan zeytin havzaları kurulurken bir yandan da verilen destekler ile zeytini işleyen tesisler açılmaya başlamıştır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin çiftçilere dağıtımı yapılan zeytin fidanlarına vermiş olduğu destekler Kahramanmaraş’ın Ülkemiz genelinde önemli bir zeytin havzası olması açısından büyük önem arz etmektedir.

Özellikle genç girişimci işletmecilerin kurmuş olduğu tesislerde Kahramanmaraş’a has zeytin ve yine Kahramanmaraş yöresine ait kırmızıbiber beraber işlenerek elde edilen kırmızı zeytinyağı büyük bir ilgi görmektedir. Bu bağlamda ilimiz zeytin ve zeytinyağı sektörüne katkı sunan bu girişimcilerimizi kutlamak istiyorum.

Kahramanmaraş’ta bulunan modern tesislerde çekilen zeytinler özel ambalajlarda Ülkemizin ve Dünyanın birçok bölgesinden alıcı bulmaktadır.

Bu arada K.S.Ü.Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi YUSUF NİKPEYMA nında ilimiz zeytin tarımına katkılarını göz ardı etmemek gerekir.

“Zeytin Ara Tarımına Uygundur” Yanlış

#Doğrusu :

Zeytin ağacı ara ziraatına uygun değildir. Zeytin ağaçlarının sıra aralarına domates, kavun, karpuz, pamuk v.b Verticillium dahlie hastalığına duyarlı bitkiler ekilirse tarla bitkisinin hasat’ın dan sonra dahi Verticillium etmeni toprakta kalacak ve zeytini hastalandıracaktır.

“Her Zeytin Çeşidi Her Bölgeye Uyar” Yanlış

#Doğrusu :

Zeytin bahçesi tesis edilirken öncelikle o bölgeye uyum sağlamış olan çeşitler tercih edilmelidir. Çeşit seçilmeden önce toprak tahlili yapılması bölgenin ekolojisi değerlendirilmeli ve en önemlisi bir zirai danışman ile çalışılarak ilerlenmeli.

“Zeytinin İlk Budaması Ne Kadar Gecikirse O Kadar İyidir” Yanlış

#Doğrusu :

Yeni dikilen ağaçlarda ilk iki yıl sadece “uç alma” yapılmalı onun dışında 3.yıl ağaç 3 dal üzerinde yükselecek şekilde 60-80 cm yüksekten şekil budaması yapılmalıdır.

“Toprak Ne Kadar Çok İşlenirse O Kadar Yüksek Verim Alınır” Yanlış

#Doğrusu :

Zeytin tesislerinde fazla toprak işleme hem toprağı yorar hem de toprağın neminin kaybolmasına neden olur. Toprak işlenirken ağacın taç izdüşümünün içinde kalan bölgedeki yabancı otlarla mücadele el çapasıyla hafif çapalamayla ile yapılmalıdır.

“Sırıkla Hasat Hem Kolay Hem de Ekonomik Bir Yöntemdir” Yanlış

#Doğrusu :

Ülkemizde çoğu yerde Zeytin hasatı halen sırıklarla dalları dövme şeklinde yapılmaktadır. Bu hasat şekli ağacın gelecek yıl ürün verecek sürgünlerinin zarar görmesine ve yaprak dökmesine sebep olur.

“Hasatta Toplanan Zeytinlerin Çuvallanarak Bekletilmesi” Yanlış

#Doğrusu :

Hasadı yapılan zeytinlerin bekletilmeden kasalar içerisinde zeytinyağı işletmelerine intikal ettirilmesi de son derece önem arz etmektedir.

Hasat edilen zeytinlerin hava sirkülâsyonunun az olduğu depolarda naylon çuvalların içinde üst üste yığınlar halinde günlerce bekletildikten sonra yağ fabrikasına götürülmesi zeytinyağının asitliğini yükseltir, tadını acılaştırır, kalitesini düşürür. En geç 24 saat içerisinde sıkılmalıdır.

2023 yılı Dünya Tarımında lider Ülke Türkiye olması temenni ile…

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