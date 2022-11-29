Zimbabve Cumhuriyeti’nden Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş için çalışmalarda son aşamaya gelinirken, ulusal ve uluslararası katılımı artırmak adına da önemli girişimlerde bulunuluyor.

Bu kapsamda davetler sonucunda EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı yakından görmek, katılım protokolünü imzalamak ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Afrika ülkesi Zimbabve’nin Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Gamuchirai Kapembeza öncülüğündeki heyet, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, ziyarette Zimbabve temsilcilerine EXPO 2023 hakkında bilgiler verirken, tanıtım filmi eşliğinde işbirliği yapılması gereken konularda istişarelerde bulundu.

Zimbabve heyeti, Onikişubat Belediyesi’nin ardından EXPO 2023 Sergi Alanı’na geçerek hem projeleri yerinde gördü hem kendilerine tahsis edilen alana yapılacak bahçeye ilişkin bilgi aldı.

EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a yansımaları ekonomik anlamda da kendini gösterirken, Zimbabve Cumhuriyeti temsilcileri, Başkan Mahçiçek öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Mustafa Buluntu ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Zimbabve Cumhuriyeti ve Kahramanmaraş arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması özelinde bilgi paylaşımı yapıldı.

Başkan Mahçiçek; Zimbabve Cumhuriyeti heyetine Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesini anlattı

Sözlerine Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesini anlatarak başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 103’üncü yıl dönümü kutlanan Bayrak Olayı hakkında bilgiler verdi. Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Osmanlı’nın yıkılmasının ardından, yeni bir devlet kurma hazırlığındaydı ve maalesef ordumuz dağıtılmıştı. Ama Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti tekrar ayağa kalktı. İşte bu kurtuluş mücadelemizin başlangıcında da Kahramanmaraş’ımız önemli bir rol aldı. Yani kurtuluş mücadelemiz Kahramanmaraş’tan başladı. Bu destansı mücadelenin başlamasına sebep olan Bayrak Olayı’nın 103’üncü yıl dönümü kutluyoruz. Ulu Camii’nin imamı Rıdvan Hoca, Cuma namazı kılmak için özgür olunması gerektiğini söyledi ve özgürlüğün sembolü olan bayrağımız kalemizden indirilmişti. Rıdvan Hoca, ‘kalemizde düşman bayrağı dalgalanırken burada Cuma namazı kılmamız caiz değildir’ dedi. Camide toplanan cemaatimiz kaleye yürüdüler, Fransız bayrağını indirip ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çektiler. Bu şekilde Kahramanmaraş, 22 gün 22 gece mücadele ederek Fransızları şehrimizden kovdu” dedi.

“Zimbabve’yi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ta tanıtacağız”

Zimbabve Cumhuriyeti heyetini Kahramanmaraş ve EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Mahçiçek, “Bugünün bir başka önemi de Zimbabve’den gelen yöneticilerimizle bir aradayız. Kendilerine bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş güzel bir kent. Doğasıyla, sanayisiyle, kültürüyle, 1 milyon 200 bini aşkın nüfusuyla büyük bir şehir. Kültürel alt yapısı mükemmel. Yaklaşık 90 bin Suriyeli ve diğer ülkelerden mültecilere ev sahipliği yapan bir kent. Sizleri burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Ev sahipliğini yapacağımız EXPO 2023’e katılımları bizleri son derece mutlu edecektir. Zimbabve ülkemizin kültürünü, tarihini, güzelliklerini EXPO 2023’de hep beraber hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş’ta tanıtacağız, gelen misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Zimbabve ülkemize tahsis ettiğimiz alan hazır, hep beraber çalışarak çok güzel bir bahçe yapacağız” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’de bize yer verdiğiniz için minnettarız”

Zimbabve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Gamuchirai Kapembeza ise ülkesi hakkında bilgiler verdi. Bahçeciliğin önemine dikkat çeken Kapembeza, “EXPO 2023’e katılım sağlayacağımız alanımız hakkında bilgi almak için yaptığımız ziyarette bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buraya geldiğimiz ilk andan beri bize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. 23 Nisan ve 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası Bahçecilik EXPO’sunda bizlere yer verdiğiniz için Sayın Bakanımızın ve ülkemizin minnettarlık duyduğunu belirtmek isteriz. Zimbabve’nin EXPO 2023’e katılımı Arazi, Tarım, Balıkçılık, Kırsal Alan Gelişim Bakanlığı ve Bahçecilik Kalkınma Ajansı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların destekleriyle yürütülmektedir. Arazi, Tarım, Balıkçılık, Kırsal Alan Gelişim Bakanlığı, kırsal ve tarım alanlarının dönüştürülmesinden sorumludur. Zimbabve’deki bahçecilik sektörünün dönüştürülmesi de güçlü bir tarım sektörünün oluşması için ciddi bir rol oynamaktadır. Bu rol de güçlü ekonomi açısından 2023 vizyonu için anahtar rol oynamaktadır. Bahçecilik sektörü, hem ticari anlamda girişim hem de geçim kaynağıdır” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023, Zimbabve’ye fırsatlar sağlayacaktır”

EXPO 2023’te yer almalarının Zimbabve’ye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda fırsatlar sunacağını ifade eden Kapembeza, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Zimbabve’nin EXPO 2023’e katılımı pek çok alanda ülkeye fırsatlar sağlayacaktır. Öncelikle farklı bahçecilik sektöründe yapılacak olan işbirliklerinin ve deneyimlerin oluşturulması önemlidir. Ayrıca EXPO, Zimbabve’ye bahçecilik işlerinin girdilerini ve hizmetlerin gösterilmesi, iş bağlantılarının oluşturulması açısından çok büyük değer katacaktır. Zimbabve’nin ticari potansiyelini ve yatırım fırsatlarını da göz önüne sermiş olacaktır. Ayrıca EXPO ile beraber sosyal ve kültürel çeşitliliğimizi göstererek Zimbabve marka kampanyasını tanıtmış olacağız. Zimbabve’nin bölgesindeki avantajları ve çeşitliliğini de gösterme açısından fırsat olacaktır. Her iki ülkenin karşılıklı çıkarları olacak şekilde ilişkilerinin güçlü tutulması ve bağlantılar açısından da önemli olacaktır. Onikişubat’ın bir üretim merkezi olduğunu gördük, bununla beraber Zimbabve’deki bir şehir ile Onikişubat arasında kardeş şehir protokolü imzalamak için öneri sunmaktayız. Bu da bilginin paylaşılması ve ilgili alanlarda işbirliğinin devamı açısından önemli bir rol oynayacaktır. Bizlere ev sahipliğiniz ve Kahramanmaraş’ı tanımamız için verdiğiniz destekten dolayı yeniden teşekkür ediyorum”.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası misafirlerine EXPO 2023 mozaiği ve sembol çiçeği seçilen sümbül motifini takdim etti.