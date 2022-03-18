Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Ziraat Fakültesinden Kariyer Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinde kariyer günü etkinlikleri kapsamında ‘Tecrübe Seni Bekliyor’ başlıklı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesinden Kariyer Günü Etkinliği

Ziraat Fakültesinden Kariyer Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinde kariyer günü etkinlikleri kapsamında ‘Tecrübe Seni Bekliyor’ başlıklı söyleşi programı gerçekleştirildi.

18 Mart 2022 Cuma 10:18
banner459

KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır yaptı. Dekan Bakır, genç ziraat mühendisi adaylarına kariyer süreçlerinde karşılaşacakları safhalara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından MAY Tohum İnsan Kaynakları Koordinatörü Sebla Gül ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mustafa Akbenli, 44 yıldır tohumculuk alanında faaliyet gösteren firmalarında ziraat mühendislerine yönelik kariyer süreçlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirdiler.

MAY Tohum bünyesinde Ar-Ge bölümünde ziraat mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren KSÜ Ziraat Fakültesi mezunu Emirhan Yücel ve KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Yusuf Güler, tohumculuk sektöründe satış, tedarik ve teknik destek alanlarında edindikleri tecrübeleri öğrencilerle paylaştılar.

Etkinlik öğrencilerin sektöre ilişkin sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Fakültesinden Kariyer Günü Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Güvenç ve Rektör Can’dan Kahramanmaraş’a Gübre Fabrikası kurmak için Ankara’da yoğun mesai
Güvenç ve Rektör Can’dan Kahramanmaraş’a Gübre Fabrikası kurmak için Ankara’da yoğun mesai
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler su altında Türk bayrağı açtı!
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler su altında Türk bayrağı açtı!
Kahramanmaraş’ta 18 Mart Şehitleri anma günü töreni
Kahramanmaraş’ta 18 Mart Şehitleri anma günü töreni
Kahramanmaraş kaledibi Türk Telekom taşındı
Kahramanmaraş kaledibi Türk Telekom taşındı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber