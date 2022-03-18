Ziraat Fakültesinden Kariyer Günü Etkinliği

KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır yaptı. Dekan Bakır, genç ziraat mühendisi adaylarına kariyer süreçlerinde karşılaşacakları safhalara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından MAY Tohum İnsan Kaynakları Koordinatörü Sebla Gül ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mustafa Akbenli, 44 yıldır tohumculuk alanında faaliyet gösteren firmalarında ziraat mühendislerine yönelik kariyer süreçlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirdiler.

MAY Tohum bünyesinde Ar-Ge bölümünde ziraat mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren KSÜ Ziraat Fakültesi mezunu Emirhan Yücel ve KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Yusuf Güler, tohumculuk sektöründe satış, tedarik ve teknik destek alanlarında edindikleri tecrübeleri öğrencilerle paylaştılar.

Etkinlik öğrencilerin sektöre ilişkin sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.