Ziya Yenipınar’dan 12 Şubat mesajı

Yenipınar mesajında şunları söyledi;

“Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

12 Şubat 1920’de tarihin rotası yeniden değişmiş, dâhili ve harici düşmanlara karşı Maraş halkı cansiperane bir mücadelede bulunmuş, Türk’ün esaret zincirlerini nasıl kırdığını bir kez daha tüm cihana göstermiş ve tarihte eşine az rastlanan bir halk mücadelesiyle destan yazmıştır.

12 Şubat bizim bayramımızdır. Bir dirilişin adıdır. 12 Şubat, yerel tarihimizin milli tarihimize ilham olduğu; “ya istiklal ya ölüm” ahdinin verildiği gündür. 12 Şubat, geçmişle geleceğin buluşma ve tanışma günüdür.

Şanlı bayrağımızın yurdumuzun üstünde ebediyen dalgalanması, şahadetleri dinin temeli olan ezanların memleket semalarında günün beş vakti inlemesi Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluş mücadelemizin aziz kahramanları; Sütçü İmam’ı, Abdal Halil Ağa’yı, Rıdvan Hoca’yı, Ali Sezai Efendi’yi, Arslan Bey’i, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’i, Şehit Evliya’yı, Mıllış Nuri’yi, Yörük Selim’i, Senem Ayşe’yi, Muallim Hayrullah’ı, Doktor Mustafa’yı, Çakmakçı Sait’i, Çuhadar Ali’yi ve adlarını sayamadığımız nice kahramanların manevi huzurunda saygı ile eğiliyor, şükranla yad ediyor, rahmet ve gururla anıyorum.”