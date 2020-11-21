Ziyaret et, gülümse hayata

Dostlarımız kendi dünyalarına çekiliyor...

Tabiki bu normal bir durum...

İbn Sina’nın uyarısında da belirttiği gibi,”kalabalığa karışma,evinden dışarı çıkma,yüzünü kapat,temizliğe dikkat et.”

En önemlisi de,”iyi beslen,iyi dinlen,yat uyu.”

Kalabalıktan uzak kalmalıyız ama dostlarımızı ve özellikle akrabalarımızı da ziyaret etmeyi,ya da hallerini sormayı,daha da önemlisi;yardımlaşmayı da ihmal etmemeliyiz...

Yakınlarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret etmek,hem mutluluğumuzu artırır,hem de rızkımıza bereket kazandırır...

Bu bereketi herkes hayatında mutlaka müşahade etmiştir...

Bazen,yalnız başına oturursun,beklersin,ne gelen olur,ne giden olur...Hareket olmaz,yaprak kımıldamaz...

Sonrasında kalkarsın,yürürsün hayatın içine doğru akarsın,dostlarını ziyaret edersin...

Birdenbire hayatında bir bereket başlar...

Bir mutluluk kaplar içini,huzur dolarsın...

Evet harekette bereket var diye boşa söylenmemiştir...

Peygamberimizin sözlerinde de bu konu çok açık bir şekilde de ifade edilmiştir;

“Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen, sıla-i rahim etsin!”

"Sadece bir selam ile de olsa, sıla-i rahim yapınız. Akrabanızı, yakınlarınızı ziyaret ediniz"

Bu zor günlerimizde,ziyaretleşmek ve hediyeleşmek,veya telefonla da olsa,sevdiklerimizi aramak,onların dualarını almak,hayatımıza huzur ve bereket getirecektir...

“Peygamber Efendimiz (asm), hediyeleşmenin insanlar arasındaki saygı ve dostluğu geliştirdiğini, kıskançlık, bencillik ve cimrilik gibi kötü duyguları giderdiğini ve rızkın genişlemesine vesile olduğunu ifade eder.”

Eğer hiçbir şey yapamıyorsak,gülümsemenin dahi en güzel bir hediye olduğunu unutmayalım...

Allah Rızkımızı Helal,

Kaderimizi Güzel,

Ölümümüzü İmanlı Eylesin...

Sağlıklı günlere kavuşmak ümidiyle tüm müminlere şifa ve afiyet diliyorum...

Selam ve dua ile kalın...