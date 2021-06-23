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ZMO’dan anız yakmayın çağrısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, çiftçilere anız yakmayın çağrısında bulundu.

ZMO’dan anız yakmayın çağrısı

ZMO’dan anız yakmayın çağrısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, çiftçilere anız yakmayın çağrısında bulundu.

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:20
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Kahramanmaraş merkez ve güney ilçelerinde tahıl hasadının bittiğini ve kuzey ilçelerinde de bugünlerde hasatların başladığına dikkat çeken ZMO Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, anızların yakılmaması çağrısı yaptı.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Maddesinde; ‘Anız yakılması, çayır ve mer'aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır’ ibaresinin yer aldığını hatırlatan Başkan Dumlupınar, 2021 yılı itibariyle dekara 80.39 TL para cezası olduğunu, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise cezanın beş kat artırıldığını yani dekara 401.95 TL olduğunu ayrıca ormanlık alanlara bitişik yerlerde anız yakanlara 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyidelerinin de uygulandığını belirtti.

Çiftçilerin tarlalarının daha kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde tarlasını bir sonraki ürüne hazırlamak için bu yolu tercih ettiklerini söyleyen Dumlupınar, ancak, zaten topraklarımızda oldukça az olan organik maddelerinin yakılarak yok edildiğini, organik maddelerin toprak verimliliği bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yine anız yangınları ile birlikte tarlalara yuva yapan ve yumurta bırakan kuşlar başta olmak üzere birçok canlının yanarak yok olduğuna da dikkat çeken Dumlupınar, anız yangını sırasında toprak yüzeyindeki ısının çok yüksek seviyelere çıktığını toprakta bulunan ve birçok bitki besin elementinin bitkiye alımını sağlayan mikroorganizmaların da yok olduğunu söyledi ve “Anız yakan canlı toprağını doğasını yakar” dedi.

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