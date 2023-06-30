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Elbistan’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan tarik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk öldü 8 kişi yaralandı.

Elbistan’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı!

Elbistan’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan tarik kazasında 9 yaşındaki bir çocuk öldü 8 kişi yaralandı.

30 Haziran 2023 Cuma 14:44

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. (42) idaresindeki 44 AEL 938 plakalı otomobil ile Elbistan’dan Ekinözü ilçesinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Şaban D.(30) yönetimindeki 06 BMH 313 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9 yaşındaki Melike Mürvet Şahin burada yapışan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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