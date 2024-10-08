Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 30 Eylül 2024 - 7 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı operasyonel faaliyetler gerçekleştirdi. Bu süreçte, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi ve ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 kişi olmak üzere toplam 87 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 35’i tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda; 30 kilo 359 gram sukunk, 57,25 gram metamfetamin, 122,76 gram esrar, 61,81 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 622 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlarla ilgili olarak trafik ekipleri de çeşitli işlemler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzozdan ve 395 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem