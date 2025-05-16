TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törene; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı da katıldı.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’e Hizmet Şeref Belgesi’ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Törenin ardından KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.